"Io provo a casa dei nonni": si è conclusa la maratona di concerti per gli ospiti degli Istituti riuniti San Giovanni Battista

Ultimo appuntamento, nel sabato prima di Pasqua, a cura del maestro Fabio D'Orazio, per l’iniziativa “Io provo a casa dei nonni”, intrapresa dall’International Fellowship of Scouting Rotarians – Distretto Rotary 2090, dalla comunità Masci Chieti 1 (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) e dai Rotary Club di Chieti e Chieti Ovest.

A partire dallo scorso ottobre, ogni sabato pomeriggio, un gruppo musicale o corale si è esibito agli Istituti riuniti San Giovanni Battista di Chieti per animare la giornata degli ospiti. Al termine del fitto calendario, sabato, ogni ospite ha ricevuto un piccolo cadeau dalla comunità Masci, a ricordo dei mesi trascorsi nella spensieratezza.

Hanno partecipato con grande piacere tutti i gruppi corali di Chieti, la scuola di recitazione del Teatro Marrucino, la Music & Art International Accademy di Giuliano Mazzoccante, l’associazione Territori Link, i Solisti del Coro dell’università Gabriele d’Annunzio, la comunità Masi Chieti 1, il Piccolo Teatro dello Scalo.

"Esperienza positivissima - commenta Aurelio Bigi, coordinatore International Fellowship of Scouting Rotarians distretto 2090 (Abruzzo, Molise, Marche, Umbria) - da ripetere nei prossimi anni a Chieti e ovunque vi siano strutture per ospitare gli anziani. Un’attività a costo zero per gli organizzatori e per chi vi partecipa. Un atto di solidarietà e vicinanza che dà a chi riceve e a chi dà".

Gli organizzatori ringraziano la presidenza e la direzione degli Istituti Riuniti San Giovanni Battista per aver permesso questa iniziativa e tutti gli artisti che hanno risposto all’invito ed hanno dato pratica attuazione a questo progetto.