Giuramento di Ippocrate per i neolaureati e medaglie d'oro per i 50 anni di laurea dall’ordine dei medici

Una tradizione che si rinnova con entusiasmo e partecipazione quella dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Chieti che lo scorso giovedì, alla presenza degli iscritti e dei loro familiari, si è riunito nell’auditorium Cianfarani del museo La Civitella di Chieti e ha conferito le medaglie d'oro per i 50 anni di laurea e giuramento professionale.

L’occasione è stata l’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e di quello di previsione 2024 e, in contemporanea, l’ordine ha celebrato la cerimonia della consegna della medaglia d’oro agli iscritti che nel 2023 festeggiano 50 anni di laurea e la proclamazione del“Giuramento di Ippocrate” da parte dei colleghi neolaureati.

“Sono particolarmente lieta ed onorata di rinnovare la felice consuetudine di festeggiare i colleghi che hanno esercitato da oltre cinquant'anni la professione di medico chirurgo con ammirevole dedizione, secondo scienza e coscienza, per il sollievo delle sofferenze e per la difesa della vita nel rispetto della persona umana e di condividere con i giovani colleghi che si apprestano ad intraprendere la professione, la solennità del Giuramento di Ippocrate che riassume i principi deontologici ed etici che devono ispirare il medico in ogni suo comportamento professionale e di vita” ha detto la presidente Lucilla Gagliardi.

Durante l’assemblea sono stai affrontati numerosi temi: la questione medica, il rapporto medici/infermieri, la formazione, il finanziamento e la sostenibilità del sistema sanitario nazionale, i Lea, l’intelligenza artificiale, il Pnrr., il Regionalismo Differenziato senza dimenticare la dolorosa esperienza della pandemia.

“Ripercorrendo la recente e dolorosa esperienza della pandemia, è stato sottolineata l’importanza della vaccinazione, quale dovere morale e civile di ciascun medico. In questi tre anni – è stato ricordato - lo sforzo che la professione medica e odontoiatra ha profuso è stato straordinario, assicurando a tutti cura e assistenza nonostante le carenze dovute alla politica dei tagli e della riduzione di personale, pagando un prezzo altissimo anche in vite umane. Sono 379 i medici e gli odontoiatri deceduti per Covid”.

Apprensione è stata espressa per la sanità pubblica in grossa difficoltà: liste di attesa sempre più lunghe, file estenuanti al pronto soccorso, medicina generale burocratizzata e in alcune zone assente per il flop della programmazione, crescita esponenziale degli episodi di violenza a danno del personale sanitario che continuano ad essere in rapido ed inquietante peggioramento. “Respingiamo con forza ogni forma di violenza, nei nostri confronti e chiediamo alle istituzioni maggiori tutele e protezioni nei nostri posti di lavoro” ha ribadito Gagliardi.

Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2023, con una sola astensione, e l’approvazione all’unanimità del bilancio di previsione 2024, la presidente Gagliardi ha condiviso con la platea la solenne cerimonia del Giuramento di Ippocrate da parte dei giovani medici che si apprestano ad intraprendere la professione. Ad ognuno di loro è stata consegnata una copia del codice deontologico unitamente ad una piccola spilla simbolo dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Chieti. Successivamente, in un’atmosfera densa di commozione, ricordi e sentimenti, i colleghi premiati hanno sottolineato le tappe più importanti e significative della loro carriera professionale rivolgendo, unitamente alla platea, un pensiero grato a affettuoso ai maestri di un tempo che hanno dato lustro all’ospedale ed alla città di Chieti, il professor Giuseppe Gozzetti, il professor Vanni Beltrami, il professor Franco Cuccurullo e il ginecologo Pietro Zulli.

Di seguito l’elenco dei medici che hanno ricevuto il conferimento della medaglia d’oro:

- Bascietto Francesco

- Berloco Pia Santina

- Carlucci Antonio

- Catenacci Norberto

- Consilvio Domenicangelo

- Conti Antonio

- D’Ascenzo Ugo

- Di Paolo Giovanni Carlo

- Franceschelli Raffaello

- Franchi Raoul

- Francione Vincenzo

- Gaglione Renzo

- La Palombara Giuliano

- Le Pera Assunta

- Lesti Giovanni

- Mastrocola Riccardo

- Quinzii Giuseppe

- Seccia Giuliano

- Ucchino Sante