Giubileo 2025, Marsilio: "Presto treni diretti per portare i pellegrini dall'Abruzzo al Vaticano" [VIDEO]

“Stiamo facendo crescere il servizio del trasporto ferroviario in Abruzzo e per l'Abruzzo verso la capitale della Repubblica. La corsa di prova di oggi realizzata dalla Tua servirà infatti ad avere treni diretti che partono dall'Abruzzo per portare i pellegrini fino in Vaticano e dal Vaticano riportarli in Abruzzo. Inoltre, sin dal prossimo anno, aumenteremo il servizio di collegamento verso Roma e lo renderemo più veloce rispetto alle attuali intollerabili 3 ore e 22 minuti.” Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, presenziando questa mattina a Roma alla corsa di prova del locomotore Lupetto per l’abilitazione alle corse lungo l’anello ferroviario dalla stazione Termini fino alla fermata San Pietro.

Hanno partecipato al test ferroviario anche il capo gabinetto della Regione Abruzzo, Massimo Verrecchia, il Presidente di Tua, Gabriele De Angelis, e il Direttore divisione ferroviaria Tua, Enrico Dolfi. “Il treno della Tua - ha spiegato Marsilio - è partito questa mattina da Lanciano, passando per Pescara, Avezzano, Tivoli, per arrivare a Roma Termini. Da qui farà anche la tratta Roma Termini Roma San Pietro per prepararci al Giubileo nel 2025. La corsa di prova di oggi è utile ad acquisire le certificazioni di sicurezza necessarie e mantenere le autorizzazioni per poter esercitare la linea lungo questa tratta. Nel frattempo stiamo lavorando per potenziare la ferrovia sul tracciato abruzzese, fare i raddoppi selettivi necessari a velocizzare il treno attrezzato per poter esercire questa linea fino alla stazione Roma-San Pietro direttamente con la nostra azienda.”