Giro d'Italia a Vasto: il percorso e le strade chiuse per il passaggio della carovana rosa

È in programma lunedì 8 maggio la partenza da Vasto della terza tappa del 106° Giro d'Italia, che dalla città abruzzese raggiungerà Melfi.

La carovana rosa partirà alle 11.40 da corso Garibaldi, nei pressi del Castello Caldoresco e procederà per piazza Verdi, corso Mazzini, via Ciccarone, Via Mario Molino e Statale 16 direzione sud. In quella giornata, resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado.

“Siamo molto felici di avere nuovamente in città una tappa del Giro d’Italia, una grande occasione una vetrina prestigiosa che riesce a generare, con tutti i Paesi collegati una ricaduta molto significativa. Sarà un giorno di festa, abbiamo lavorato tanto per farci trovare pronti a questo appuntamento che sono certo richiamerà la partecipazione di tanti cittadini e appassionati sportivi”.

“Il ciclismo è un fattore di forte attrazione perché, da sempre, è vissuto come una disciplina popolare ed eventi come il Giro d’Italia rappresentano un ottimo opportunità per il nostro territorio. In occasione della manifestazione - ha aggiunto l’assessore allo Sport e alla Viabilità Carlo Della Penna – il 7 maggio dalle ore 14 alle ore 18 e il giorno 8 maggio dalle ore 8 alle ore 13, la Statale 16 sarà chiusa in entrambe le direzioni. Saranno inoltre chiuse delle strade per consentire il passaggio dei ciclisti e mi auguro che ci sia collaborazione da parte della cittadinanza per consentire il miglior svolgimento dell’evento sportivo".

Le chiusure

Domenica 7 maggio, in occasione della tappa Teramo-San Salvo, la Statale 16 sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle ore 14 alle 18, fino a cessate esigenze, e lunedì 8 maggio, in occasione della tappa Vasto-Melfi, la Statale 16 sarà chiusa dalle ore 8 alle ore 13.

Ci saranno il divieto di sosta e di transito dalle ore 14 del giorno 7 maggio, alle ore 18 del giorno successivo, nelle seguenti strade:

Via S. Michele (dall’intersezione con Via del Giglio),

Largo Palmieri,

Via V. Veneto,

Largo Saraceni,

P.zza Rossetti,

C.so Garibaldi,

P.zza Verdi,

C.so Mazzini (P.zza Verdi – Via Ciccarone),

Via Ciccarone (C.so Mazzini – intersezione per Via M. Molino),

via non denominata compresa tra Via Ciccarone, Via S. Pertini e Via M. Molino,

Via M. Molino,

Via Asmara,

Via Smargiassi,

P.zza Marconi,

Via Cavour,

Corso Italia,

Via Leopardi,

Via IV Novembre,

Via XXIV Maggio,

Piazzale Histonium,

Via Don Lorenzo Milani,

Via Zanella,

V.le D’Annunzio (tra Via Zanella e Via Naumachia),

Via Giulia,

Via Naumachia,

area di sosta Campo fotovoltaico di Via dei Conti Ricci

È istituito dalle ore 8 alle ore 16, fino a cessate esigenze, del giorno 8 maggio, il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta in

Via L. Cardone (intersezione con Viale Perth),

Via Curtatone (intersezione Via F. Crispi),

Via S. Michele (dall’intersezione Belvedere S. Michele/Largo Manganelli)

Sono istituiti il senso vietato e la direzione obbligatoria a sinistra, dalle ore 8 alle ore 16 (e/o fino a cessate esigenze) del giorno 8 maggio in Via Istonia (dall’intersezione con Viadotto Histonium).

Senso vietato e direzione obbligatoria a destra dalle ore 8 alle ore 16 (fino a cessate esigenze) del giorno 8 maggio, in Via delle Croci (all’intersezione con Via Tobruk)

È istituito il senso unico con direzione Via Madonna dell’Asilo dalle ore 8 alle 16 (fino a cessate esigenze) del giorno 8 maggio. È istituito il divieto di transito in Via Ravenna.