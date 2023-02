Sopralluogo in bici lungo il tracciato del Giro d’Italia sulla costa dei trabocchi

Sopralluogo in bici con pedalata assistita nel pomeriggio di oggi sulla pista ciclabile, da Fossacesia ad Ortona, lungo la via Verde dei trabocchi: stesso tracciato che sarà teatro della Grande Partenza del Giro d’Italia 2023 di ciclismo il prossimo 6 maggio. A percorrere la strada della prima tappa della corsa rosa sono stati il presidente della giunta regionale Marco Marsilio e l’assessore al Turismo Daniele D’Amario, accompagnati, tra gli altri, dal presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, dai sindaci di Fossacesia, Rocca San Giovanni e San Vito Chietino, Enrico Di Giuseppantonio, Fabio Caravaggio ed Emiliano Bozzelli, e dal referente Rcs per l’Abruzzo, Maurizio Formichetti, oltre che dal direttore generale della Regione, Antonio Sorgi.

“Si è trattato di un modo concreto per testare direttamente il percorso - ha commentato Marsilio - e analizzare le criticità a poco più di due mesi dalla partenza della corsa rosa”.

Il Giro d’Italia prenderà infatti il via proprio dall’Abruzzo con una cronometro individuale di 18 km e 400 mt con partenza da Fossacesia Marina ed arrivo nel cuore di Ortona.