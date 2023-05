Chieti si tinge di rosa per abbracciare il Giro d'Italia: domenica il passaggio della carovana

Ormai manca davvero poco alla partenza del 106esimo Giro d’Italia, che sabato inizierà dall’Abruzzo con la cronometro individuale sulla costa dei trabocchi e anche Chieti si tinge di rosa per accogliere la carovana rosa.

In città è previsto nel pomeriggio di domenica ( 7 maggio) il passaggio della tappa, la Teramo-San Salvo, oltre che di una competizione speciale che arriverà con la carovana rosa, il Giro E. Quest'utlima è una e-bike experience organizzata da Rcs Sport, unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni del Giro e ne ricalca in parte il percorso con biciclette da corsa a pedalata assistita.

Luogo centrale sarà piazza Garibaldi, ma tutta la città sarà interessata da eventi e animazione.

Sia il traffico delle auto, sia quello del trasporto pubblico saranno rimodulati per consentire il passaggio in sicurezza delle biciclette e la massima fruibilità della corsa. Il divieto di transito scatterà dalle 12.45 di domenica su tutte le arterie interessate, con limitazioni parziali e spostamenti anche delle corse per quanto riguarda i bus; mentre dalle ore 12.30 alle 16 di domenica il servizio pubblico sarà sospeso su tutte le linee, per riprendere dopo il passaggio dei ciclisti e dopo la fine del Giro E.

“Chieti si prepara a vivere una giornata davvero speciale in occasione dell’arrivo del Giro d’Italia – così il sindaco Diego Ferrara con gli assessori a Sport, Ambiente e Mobilità Manuel Pantalone, Chiara Zappalorto e Stefano Rispoli – Ci stiamo preparando mettendo come al solito insieme le forze della polizia municipale, gli uffici comunali e la macchina organizzativa del Giro, che ringraziamo per aver risposto alla nostra esigenza di vivere direttamente questo evento. Avremo il supporto anche di tanti volontari della protezione civile comunale che non fanno mai mancare la loro disponibilità, perché il fronte della manifestazione è ampio. Tutto il territorio cittadino sarà interessato, a partire da Chieti Scalo, a salire fino al centro storico, dove vivremo anche noi una partenza, dopo lo spettacolare inizio della corsa, con la cronometro, dalla costa dei trabocchi che ci sarà sabato, Chieti sarà una delle 20 tappe del Giro E, un evento cicloturistico importante che partirà da piazza Garibaldi dopo le ore 12 e prima dell’arrivo della corsa”.

Per l’occasione, sabato e domenica, il teatro Marrucino si illuminerà di rosa.

“Come amministrazione – aggiungono - chiediamo a tutta la città di partecipare e far sentire l’abbraccio teatino a questo passaggio, accogliendo i ciclisti e tutto il loro seguito e vivendo direttamente questa esperienza bella e allegra. Con le associazioni di categoria abbiamo lavorato perché i colori del Giro compaiano nelle vetrine della città, come stretta è stata la collaborazione anche con Rcs Sport che ne è motore, anche per i cortei storici e l’animazione che accompagnerà la presenza dell’evento in città”.