Arrivo del Giro d'Italia a Francavilla al Mare: divieti e chiusure delle strade ordinati dal sindaco

Tutto pronto per l'arrivo del Giro d'Italia a Francavilla al Mare il prossimo 15 maggio. L'undicesima tappa della "corsa rosa" arriverà in Abruzzo dopo esser partita dalla provincia di Benevento, da Foiano di Valfortore. L'arrivo sarà a Francavilla al Mare dopo 203 chilometri e un dislivello di 1450 metri

Il sindaco francavillese, Luisa Russo ha firmato un'ordinanza sulla viabilità. Le chiusure interessano prevalentemente la serata del 14 e il giorno del 15 maggio.

"Vi invito ad organizzarvi per tempo in modo che sia una festa per tutti - dice il sindaco - le scuole saranno chiuse tutte il giorno 15, ad eccezione della secondaria Masci di via Monte Amaro che resterà chiusa dal pomeriggio del 13 al 16 maggio compreso, perché ospiterà la sala stampa, il Quertiertappa del Giro".

Questa la sintesi dell'ordinanza: