Doppio appuntamento per il Giorno della memoria, l'iniziativa di Chieti nuova 3 febbraio

Doppio appuntamento per la Giornata della memoria, istituita nel 2000 per il 27 gennaio di ogni anno.

Il primo è venerdì 4 febbraio, alle ore 10, dal titolo "Le donne nei lager", a cura di Antonella Tiburzi, storica, docente all’università di Bolzano. Lunedì 7 febbraio, sempre alle 10, c'è l'incontro "L’internamento in Abruzzo durante la seconda guerra mondiale", a cura di Costantino Di Sante, storico. Entrambi si terranno sulla piattaforma Meet.

Le due iniziative sono promosse, nell’ambito della ventiduesima edizione del progetto “Il Calendario della Repubblica - Il Dovere della Memoria”, dall’associazione Chieti nuova 3 febbraio, in collaborazione con l’istituto Tecnico F. Galiani – R. de Sterlich, l’istituto di istruzione superiore Luigi di Savoia, l’istituto di istruzione superiore U. Pomilio, il liceo scientifico F. Masci, l’Unitre-Chieti, il collettivo Tante da raccontare. Donne che ce la stanno mettendo tutta - Francavilla al mare.

Da “Lezioni di didattica della storia - Le donne durante la Shoah” di Antonella Tiburzi:

Alcuni campi e alcune aree furono specificatamente designati per donne prigioniere; …dal maggio 1939, le SS aprirono il lager di Ravensbrück, in cui furono internate…100.000 donne. Questo campo fu il luogo di internamento e sfruttamento delle ebree e…delle partigiane europee che combattevano nei loro paesi contro la “sottocultura” nazifascista… .

Il regime nazista sottopose le donne, ebree e non ebree, a brutali persecuzioni che rappresentarono un unicum nella storia della violenza di genere… Le donne incinte venivano costrette a partorire molto in anticipo o ad abortire forzosamente. La maggior parte di loro venne sottoposta ad atroci esperimenti genetici e ginecologici.

“Dall’internamento alla deportazione. I campi di concentramento in Abruzzo (1940-1944)” di Costantino Di Sante

L’internamento, secondo il diritto internazionale, è una misura restrittiva della libertà personale, che tutti gli Stati hanno il potere di applicare in caso di guerra. Non essendo regolato da particolari accordi, ci si attiene alla convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, siglato a Ginevra nel 1929.

La sua applicazione prevede l’allontanamento di cittadini di Stati nemici o anche dei propri, dalle zone di guerra all’interno dello Stato in località militarmente meno importanti. In questo modo si facilitano i controlli e la sorveglianza nei confronti di quelle categorie ritenute pericolose durante le operazioni belliche. Nella seconda guerra mondiale, l’internamento venne ampiamente utilizzato, soprattutto dagli Stati totalitari, come un mezzo per eliminare tutti coloro che, per motivi di razza o di fede politica, erano ritenuti pericolosi.

Il regime fascista predispose due forme d’internamento quello "libero", cioè in comuni diversi dalla residenza abituale, e quello nei campi di concentramento…

Prevalentemente vennero scelte località dell’Italia centro meridionale, perché erano ritenute militarmente meno importanti e quindi difficilmente interessate dagli eventi bellici. Nella scelta del luogo influirono anche altri elementi, come: l’impervietà dei luoghi, la scarsa concentrazione abitativa e la minore politicizzazione della popolazione.

L’Abruzzo, le Marche e il Molise rappresentavano le regioni, che, più delle altre, avevano queste caratteristiche. Infatti, dei circa 40 campi istituiti nei primi mesi di guerra, ben 22 si trovavano in queste regioni e numerose erano le località per l’internamento "libero"…

La maggior parte degli internati nei campi era rappresentata da irredentisti slavi della Venezia Giulia e dell’Istria, da ebrei, in prevalenza tedeschi, da polacchi, jugoslavi, greci, inglesi, indiani, libici, cinesi, da apolidi, da zingari di nazionalità slava e dagli antifascisti italiani…