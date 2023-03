Oltre millesettecento visitatori affollano i siti teatini aperti per le Giornate Fai di primavera [FOTO]

Sono stati oltre millesettecento i visitatori che sabato 25 e domenica 26 marzo hanno affollato i luoghi aperti in occasione delle Giornate Fai di Primavera a Chieti: la caserma Rebeggiani, attualmente sede del Centro nazionale amministrativo dell'Arma dei carabinieri e il museo Corfinio Barattucci.

Le visite alla caserma sita in viale Benedetto Croce hanno permesso agli utenti di conoscere la storia del grande complesso di edifici sorto in epoca fascista e destinato a campo di internamento PG 21, per la detenzione di prigionieri di guerra. Fu operante con questa destinazione dal luglio 1940 al settembre 1943. I prigionieri di guerra erano britannici, australiani, canadesi, neozelandesi, sudafricani, francesi, americani. Il campo prima delle operazioni belliche fu usato anche come prigione dei dissidenti politici e delle famiglie ebree e rom, successivamente trasferiti nell'asilo in via Principessa di Piemonte. A narrare le vicende storiche c’erano i delegati, i volontari e il gruppo giovani del Fai Chieti, unitamente agli apprendisti ciceroni del liceo classico G.B. Vico e della scuola secondaria di primo grado Mezzanotte, in collaborazione con i rispettivi docenti Francesco Baldassare e Mauro Latini.

Gli attori del Piccolo Teatro dello Scalo, Diego Ciaschetti e Lorenzo La Rovere, hanno impersonato gli ufficiali inglesi Gordon Lett e Bob Walker-Brown, autori di diari in lingua inglese del periodo di prigionia nel Campo PG21, testo appositamente tradotto in italiano a cura del club per l’Unesco di Chieti. Il clima gioioso determinato dalla apertura straordinaria del sito, ha toccato l’apice con la sfilata e le applaudite esibizioni della Fanfara dei Carabinieri, diretta dal maestro luogotenente Danilo Di Silvestro. Nel corso delle visite alle sale interne della struttura, è stato possibile ammirare la prestigiosa esposizione di divise storiche dell’Arma, giunte dalla sede del Battaglione Carabinieri Puglia di Bari; in mostra anche automezzi e apparecchiature dei Nuclei Specialisti dell’Arma.

L’apertura della Caserma è stata possibile grazie alla collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, unitamente all’Associazione nazionale carabinieri.

Gli iscritti Fai hanno apprezzato molto anche l’apertura a loro riservata del museo privato in viale Amendola che ripercorre la storia del Corfinio, il liquore d'Abruzzo creato nel 1858 da Giulio Barattucci. Guidati dal diretto discendente Fausto Napoli Barattucci. Qui i visitatori hanno potuto scoprire uno scrigno di preziose testimonianze che raccontano il glorioso passato di una famiglia di imprenditori teatini e del geniale “alchimista” Giulio Barattucci, uno dei personaggi illustri della Chieti a cavallo tra il 1800 e 1900.