Giornata dedicata agli scomparsi: sono 32 nell'ultimo anno in provincia di Chieti

Anche il Comune di Fossacesia aderisce alla “Giornata dedicata agli scomparsi”, che si celebra il prossimo 12 dicembre quando, per l'occasione, l'amministrazione comunale farà illuminare di verde la chiesa di San Donato e il suo storico campanile. In Abruzzo, nel corrente anno, sono 113 le persone delle quali non si hanno più notizie e di queste 32 nella provincia di Chieti.

L’evento si tiene a 11 anni dall’entrata in vigore della legge che disciplina “Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse”, e alla istituzione della figura del commissario straordinario del governo per le persone scomparse, che hanno consentito di strutturare in modo organico il sistema di ricerca in Italia, fondandolo sul coordinamento delle prefetture e sull'indispensabile concorso, in funzione delle rispettive competenze, delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, del sistema di protezione civile, degli enti locali, delle Asl, della croce rossa Italiana, nonché sul contributo fornito dalle associazioni dei familiari degli scomparsi, che purtroppo rileva un crescente incremento, che frequentemente riguarda soggetti fragili quali persone con deficit cognitivo, soprattutto minori.

“Accogliamo con convinzione le proposte di solidarietà pervenuteci dalla prefetto di Chieti – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. È una ricorrenza che rappresenta una valida occasione per favorire una maggiore conoscenza della problematica e degli strumenti a disposizione in caso di scomparsa di una persona, anche per favorire la fondamentale tempestività nelle ricerche. Una ricorrenza che non vuole avere solo il valore simbolico, ma vuole essere un’occasione per far sentire la vicinanza alle famiglie che vivono il dramma di sparizioni nel nulla dei propri cari. Un fenomeno che, come evidenziano i dati, ci tocca da vicino".