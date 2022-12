La premier Giorgia Meloni interviene sull'Abruzzo: "Posizione strategica unica, territorio dalle grandi potenzialità"

"L'Abruzzo gode di una posizione strategica unica, e ha enormi potenzialità di sviluppo". Parola di Giorgia Meloni.

La è intervenuta per un saluto durante l'Abruzzo economy summit, in corso a Pescara. Il presidente del consiglio ha spiegato che l'Abruzzo è un "esempio di un territorio che può svilupparsi in modo importante perchè - ha detto la premier - è al centro dell'Italia, gode di una posizione strategica unica, è la 'regione verde d'Europa', ha un patrimonio naturalistico che unisce mare e montagna e che le consente di offrire un turismo accessibile, di qualità e sostenibile, è un territorio votato anche all'industria di settore organizzata in filiera, come ad esempio nell'automotive o nella farmaceutica".

La Meloni poi ha citato alcuni esempi di proposte del territorio che vanno in questa direzione. "Senza dubbio il Mmap, l'alleanza promossa dalla Regione Abruzzo per lo sviluppo della dorsale adriatica centro meridionale. Un progetto strategico che coinvolge altre tre Regioni - le Marche, il Molise e la Puglia - e che punta ad ottenere obiettivi estremamente concreti. Penso, tra gli altri, al potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria adriatica, all'alta velocità, alla terza corsia dell'A14, al potenziamento dell'offerta sanitaria e alla concertazione sulla gestione dei rischi di Protezione civile e la ricostruzione post sisma".

Giorgia Meloni poi ha assicurato che il governo ascolterà i contributi che arriveranno dall'Abruzzo economy summit, in quanto è "fondamentale ascoltare chi ama e vive il territorio nel quale vive e lavora per avere risposte politiche efficaci, per uno sviluppo anche nazionale e internazionale".