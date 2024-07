La gigantesca “Presentosa rosa” accoglierà il Giro d’Italia Women 2024 a Passo Lanciano

Sarà una gigantesca “Presentosa rosa” ad accogliere il team tutto al femminile del Giro d’Italia Women 2024. Sarà posizionata a Passo Lanciano nella zona che sarà attraversata nella tappa Lanciano- Blockhaus.

Un’installazione in legno per salutare le donne protagoniste di questa competizione con il simbolo capolavoro dell’arte orafa della tradizione abruzzese, un gioiello settecentesco che viene tuttora realizzato dagli orafi artigiani dell’Abruzzo e donato come pegno d’amore.

L’installazione del manufatto in legno sapientemente realizzato con le nuove tecnologie digitali dal M° Francesco Carullo, presidente regionale Cna Artistico e Tradizionale, è nata da una sinergia con l’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese e il Club per l’Unesco di Chieti.

L'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese ha voluto curare la realizzazione di questa importante installazione, in occasione della tappa del Giro d'Italia Women 2024, con la speranza che venga recepita la rilevanza per gli orafi abruzzesi e non, di avere al più presto un marchio di qualità che contraddistingua l'artigianato artistico.

“Anche in questa occasione vogliamo farci notare con la Presentosa che rappresenta un simbolo dell’arte orafa abruzzese. Lo scopo è quello di valorizzare l’artigianato artistico ed arrivare ad ottenere il riconoscimento di patrimonio immateriale dell’Unesco.” spiega Gianfranco Marsibilio presidente dell’Ente.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla cortese collaborazione del sindaco del comune di Pretoro Diego Valerio Giangiulli e il presidente del Geoparco Nazionale della Maiella Lucio Zazzara.

“Il ciclismo è l’unico sport che mette in luce le bellezze del territorio e l’Abruzzo ne sta facendo buon uso. Dopo la Tirreno Adriatico, il Giro d’Abruzzo, il Giro d’Italia concludiamo con una ciliegina sulla torta: il giro d’Italia Women il più importante appuntamento internazionale del panorama femminile. Bene ha fatto l’Ente Mostra a promuovere l’artigianato artistico anche in questa occasione.” ha commentato Maurizio Formichetti, responsabile per Rcs delle tappe abruzzesi.