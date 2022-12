Dalla Germania a Chieti per 'Matrimonio a prima vista': l'amore sboccia tra le colline teatine [FOTO e VIDEO]

Dalla Germania a Chieti dove è sbocciato l’amore. È la storia di Kinga e Morten che nei mesi scorsi sono atterrati nel capoluogo teatino in qualità di concorrenti della versione tedesca di “Matrimonio a prima vista”. Il format prevede che due single in cerca dell'amore arrivino all'altare senza aver mai conosciuto il proprio partner. Dopo sei mesi, la coppia deve decidere se restare insieme o chiedere il divorzio.

Vari esperti (psicologi, sociologi) mettono insieme due persone a seconda delle caratteristiche individuali. I due si incontrano per la prima volta il giorno del matrimonio e poi partono subito per il viaggio di nozze. Una luna di miele che, in questo caso, ha avuto come location Chieti e l’Abruzzo.

La struttura scelta per la coppia di sposini è Casa Marzapane, in via Fieramosca gestita da Manuela Bascelli. Ed è proprio lei a raccontare questa storia. “Gli sposi simpaticissimi e divertenti. È diventata quasi una missione - dice Manuela - quella di far vivere questa esperienza davvero come un sogno per Kinga e Morten”.

E l’impegno a rendere tutto perfetto sembra aver portato i suoi frutti, complici le ottime colazioni servite dalla proprietaria della struttura ricettiva. A fare da sfondo le colline e la Majella. Uno spot anche per il nostro territorio. Poi le varie attività dalla canoa sul Tirino, alla degustazione in cantina, uscita in peschereccio, a cavallo, fino all’ultima cena: una serata da sogno. "Il luogo scelto - spiega Manuela - è un’area del parco di Montepiano, nel comune di Roccamontepiano. Abbiamo allestito un piccolo ‘ristorante all’aperto’ con due soli posti riservati a Kinga e Morgan. Una cena con vista sulle montagne e il sole che dietro faceva capolino. Kinga si è emozionata, un momento romanticissimo”.

La favola si è conclusa con il classico lieto fine. “Devo ringraziare la presidente dell’associazione Roccart, Romina Graziani e il Comune di Roccamontepiano per aver permesso di realizzare questa cena cucinata da Hostaria Elisa che si trova a Bocca di Valle e servita sui piatti di Abruzzo Creativo. È stata anche per noi un’esperienza magnifica”.

Due settimane fa è andato in onda il gran finale: Kinga e Morten dovevano comunicare la loro decisione, restare insieme o dividere le loro strade. Le loro vite continueranno a intrecciarsi ancora e i loro cuori, di certo, conserveranno le emozioni vissute nella terra teatina.