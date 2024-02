Il generale Neosi in visita a Fossacesia: focus sulla sicurezza con i sindaci

Sicurezza dei cittadini, controllo del territorio, vicinanza alle persone più fragili: sono alcuni dei temi affrontati questa mattina nel corso della visita del comandante della Legione carabinieri Abruzzo-Molise, generale di brigata Antonio Neosi, alla Stazione carabinieri di Fossacesia.

Accompagnato dal comandante della Compagnia di Ortona, Luigi Grella, il generale Neosi è stato accolto dal comandante di Stazione, lLuogotenente Michele Cefaratti, dal vice comandante Giulio Sambuco e dai militari della Stazione, oltre che dai sindaci Enrico Di Giuseppantonio (Fossacesia), Fabio Caravaggio (Rocca San Giovanni, Maria Giulia Di Nunzio (Santa Maria Imbaro) e Gianni Rapino (vicesindaco di Mozzagrogna).

“Abbiamo avuto con il generale un proficuo scambio di opinioni sulle questioni legate all’ordine pubblico e alla sicurezza - riferiscono i sindaci -che riguardano le nostre città e che abbracciano i nostri operosi e accoglienti territori. È stata l’occasione per esprimere il nostro apprezzamento sulla professionalità dell'Arma e sulla sua costante presenza e la vicinanza alle persone più fragili, che da sempre contraddistinguono le attività dei Carabinieri".

Il sindaco Di Giuseppantonio ha messo in risalto la presenza costante e il servizio efficiente ed efficace dei carabinieri della Stazione di Fossacesia per garantire ,anche durante il periodo estivo ed in particolare nei periodi della movida, la sicurezza lungo la Costa dei Trabocchi, meta sempre piu di presenze turistiche.

Erano presenti all'incontro anche delegazioni di Fossacesia, Torino di Sangro e Casalbordino dell’Associazione nazionale carabinieri.