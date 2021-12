Una folla commossa al funerale del sindaco di Fallo Alfredo Salerno [VIDEO]

Tanta commozione a Fallo per i funerali del sindaco Alfredo Salerno scomparso a soli 55 anni nei giorni scorsi mentre era in municipio, al lavoro nel suo ufficio.

Come riferisce l'Adnkronos, alla funzione hanno partecipato decine di sindaci e il prefetto di Chieti, Armando Forgione.

Proprio sei primi cittadini hanno portato la bara in spalla.

Così gli amministratori hanno dato l'addio al sindaco di Fallo. Salerno è stato stroncato da un infarto lo scorso 6 dicembre. Questa mattina, nel suo paese, circa 150 abitanti nel cuore della Val di Sangro, le esequie, che si sono tenute nella chiesa di San Giovanni Battista. Presenti oltre 30 sindaci, in fascia tricolore; il prefetto di Chieti Armando Forgione; il presidente pro tempore della Provincia, Arturo Scopino e l'Anci Abruzzo, con Massimo Luciani. La camera ardente era stata allestita in Comune. Stamane maxi schermo all'esterno del luogo di culto e uno striscione dei suoi cittadini con su scritto: "Con riconoscenza e gratitudine la comunità di Fallo. Ciao Alfredo".

La pagina Facebook del Comune di Fallo ha trasmesso i funerali con una diretta.