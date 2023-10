Tornano anche a Chieti i Fridays for future: giovanissimi in piazza Vico per chiedere più attenzione al clima

Tornano i Fridays for future, gli scioperi per il clima che stamani hanno animato 35 città italiane. A Chieti, in piazza G.B. Vico, hanno manifestato il loro sostegno alla salvaguardia dell'ambiente Uds, Arci, Wwf, Anpi, e altre sigle associative, a cui si sono uniti i Giovani Democratici.

"Esprimiamo la nostra contrarietà alla lentezza della politica nazionale nel cercare di decarbonizzare in fretta la nostra società e la nostra economia - spiega Christian Valvano, responsabile Ambiente dei Gd Abruzzo, in piazza a Chieti con il consigliere comunale Paride Paci e il capogruppo Pd in consiglio regionale Silvio Paolucci - il momento delle decisioni importanti è giunto ormai da tempo: quest'anno ondate di calore ed eventi estremi si sono susseguiti senza sosta, e lo stesso settembre ha fatto registrare picchi di calore elevati e anomali per la stagione”.

“La tutela e la protezione ambiente sono temi fondamentali nella nostra regione, da sempre nota come ‘regione verde d’Europa’: nelle nostre città c’è bisogno di più spazi verdi e, allo stesso tempo, è necessario tutelare flora e fauna - conclude Saverio Gileno, segretario regionale dei Gd Abruzzo - La destra al governo della regione non ha a cuore il futuro delle prossime generazioni e neanche la tutela presente delle bellezze e risorse, c’è bisogno di pensare una transizione ecologica d’Abruzzo”.