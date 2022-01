Gli annulli dedicati a Remo Gaspari e all’orso bruno marsicano in “Il Libro dei Francobolli 2021” di Poste Italiane

Ci sono anche i francobolli dedicati a Remo Gaspari e all’orso bruno marsicano in “Il Libro dei Francobolli 2021”, la nuova raccolta di carte-valori postali emesse l’anno scorso dal ministero dello Sviluppo Economico, con relativi annulli del giorno di emissione e con un testo che spiega il tema e le motivazioni delle emissioni.

La vignetta del francobollo commemorativo di Remo Gaspari, emesso lo scorso 10 luglio in occasione del centenario della nascita, raffigura un ritratto dell’ex ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni su cui si staglia, in alto a destra, il tricolore italiano. La vignetta del francobollo relativo al simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, emesso lo scorso 15 novembre e appartenente alla serie “Europa 2021”, raffigura invece l’orso nel suo habitat naturale.

Nel Chietino, è possibile richiedere il volume nei tre uffici postali con sportello filatelico: Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato) e Vasto (via Giulio Cesare).

Il libro, disponibile anche negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online sul sito filatelia.poste.it, non è solo la raccolta dei francobolli emessi in 365 giorni, ma è soprattutto il racconto dell’Italia attraverso i francobolli stessi che celebrano eroi, tesori, patrimoni culturali e il sistema produttivo, che tutti insieme rappresentano il nostro Paese come un’affascinante storia di eccellenza.

Realizzato con una tiratura di 13mila esemplari, all’interno del Libro dei Francobolli 2021 particolare evidenza per le emissioni che hanno riscosso grande interesse nel corso dell’anno come ad esempio i francobolli della serie “le eccellenze dello spettacolo” dedicati a Giulietta Masina, Nino Manfredi, Gigi Proietti, Ennio Morricone e Bud Spencer; o quelli della serie “il senso civico” dedicati alle professioni sanitarie, alla sostenibilità ambientale, a Medici Senza Frontiere e all’Associazione Italiana Donne Medico; i francobolli della serie turistica con “L’Italia Riparte”; le “eccellenze del sistema produttivo ed economico” con i bolli dedicati a Gucci e Moto Guzzi, oltre a quelli consueti dedicati alla squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A e al Santo Natale.