Francavilla al Mare: avviso per i pazienti delle pediatre Silvana Vincolato e Valeria Pace

Da lunedì 12 dicembre un medico pediatra sarà presente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 18 nella sede dell’Istituto Padovano di Francavilla al Mare in sostituzione della pediatra Silvana Vincolato, temporaneamente assente, e sarà a disposizione esclusivamente dei pazienti già assistiti da quest’ultima. L’ambulatorio resterà chiuso nei giorni festivi e prefestivi.

La Asl ricorda che, per quanto riguarda gli assistiti della pediatra Valeria Pace, che ha cessato la convenzione lo scorso primo dicembre, nell’ambito di Francavilla al Mare sono a disposizione dei pazienti cinque pediatri di libera scelta: Liliana Di Giovine, in via Nazionale Adriatica n. 78/B (Francavilla al Mare), via Ciancetta n. 28 (San Giovanni Teatino) e via Regina Margherita n. 60 (Villamagna); Maria Teresa Petitti, in via Nazionale Adriatica n. 78/B (Francavilla al Mare) e in via Martiri Zannoli n. 19 (Miglianico); Paola Santilli, in via Roma n. 80 (Ripa Teatina) e in via Roma n. 56 (Torrevecchia Teatina); Tommaso Rapino, in via Adriatica n. 211 (Francavilla al Mare); Antonio Luigi Rucci, in corso Italia n. 10 (San Giovanni Teatino).

La Asl invita nuovamente "i pazienti della dottoressa Valeria Pace a scegliere un nuovo pediatra tra quelli attualmente operanti nell’ambito territoriale di Francavilla al Mare".

Per la scelta si può utilizzare il servizio telematico "Il mio medico di fiducia" sul portale Abruzzo Sanità on line.

In alternativa gli assistiti potranno scaricare dal sito aziendale l’apposito modulo e dopo averlo compilato, inviarlo all’indirizzo E-mail assistenzaprimaria.francavilla@asl2abruzzo.it; l’ufficio, ricevuta la richiesta, provvederà a esaminarla ed evaderla.

Per chi è impossibilitato in alternativa si potrà contattare il numero 085.9174226 dal martedì al venerdì dalle 12 alle 13 per ottenere un appuntamento in cui presentarsi allo sportello di Scelta e revoca del medico del Distretto sanitario di Francavilla al Mare.