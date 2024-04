Fossacesia, Casoli e Rocca San Giovanni insieme per sviluppare il turismo sostenibile con Terme Inn Popoli

Le amministrazioni comunali di Fossacesia e Rocca San Giovanni, nell’ambito delle intese raggiunte per l’attuazione del programma "Regione del Benessere" con le Terme Inn Popoli, faranno in modo che i cittadini più avanti con gli anni dei due centri potranno usufruire dei servizi termali già dalla prossima estate.

Oltre a Fossacesia e Rocca San Giovanni, del progetto farà parte anche il Comune di Casoli, così come stabilito in un recente incontro tra l’amministratore unico di Terme Inn Popoli srl, Benigno D’Orazio, con i sindaci Enrico Di Giuseppantonio (Fossacesia), Massimo Tiberini (Casoli), Fabio Caravaggio (Rocca San Giovanni), nel corso del quale sono state definite le strategie più idonee per l’attuazione del programma "Regione del Benessere", che appunto contempla l’educazione al benessere, ambiente, stile di vita, cultura e corretta alimentazione. Le opportunità legate all’intesa, saranno discusse anche con il sindaco di Popoli, Moriondo Santoro.

"Riteniamo che sia un percorso da seguire sotto l’aspetto sociale, in particolare nell’interesse dei nostri cittadini, che sono più avanti negli anni – affermano Di Giuseppantonio Tiberini e Caravaggio - Rappresenta uno strumento non solo per valorizzare la Costa dei Trabocchi ma anche il centro termale, che rappresenta un luogo importante in Abruzzo, nel quale è possibile trarre benefici per salute fisica e mentale, prevenire e curare numerose patologie. Dunque, promozione della Costa dei Trabocchi così come di Popoli Terme, in una logica di collaborazione all’insegna del turismo sostenibile".

All’attuazione del progetto hanno contribuito gli assessori alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante e Carmelita Caravaggio, rispettivamente del Comune di Fossacesia e Rocca San Giovanni, soddisfatte anch’esse dell’iniziativa e della collaborazione a beneficio degli anziani concittadini.

