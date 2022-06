Associazioni e studenti Erasmus ripuliscono l'antica fontana dalle erbacce

Si è conclusa a Lanciano la riqualificazione del verde nell'area della Fontana Grande di Civitanova, in contrada Sant’Egidio. Un'iniziativa che ha visto la sinergia fra l'ente di terzo settore Opes, l'associazione ambientalista Fare Verde Chieti-Pescara e l’amministrazione comunale. L'obiettivo era quello di ripulire e riqualificare l’area antistante l’antica fontana in modo da renderla di nuovo usufruibile dalla cittadinanza.

È proprio qui a Lanciano che lo scorso 4 aprile, nella sala d’onore “Benito Lanci” dell'ex Casa di conversazione, i Comuni aderenti al progetto si sono riuniti per firmare in sinergia il manifesto del progetto ambientalista.

“L'importanza storica e naturale di questo luogo va assolutamente preservata”, dichiara il presidente di Opes Abruzzo, Terenzio Rucci, “manufatti di questo tipo costituiscono la vera memoria storica della nostra terra e la loro manutenzione è di prioritaria importanza, così come è fondamentale portare i cittadini a conoscerli”.

All'iniziativao hanno partecipato anche l'assessore Tonia Paolucci, il consigliere Gianluca D'Intino, l'architetto Umberto Nasuti della contrada interessata ed i ragazzi del programma Erasmus plus, provenienti dalla Romania. “Le aree e i manufatti di importanza storica, archeologica ed architettonica costituiscono sempre più spesso dei luoghi sicuri, zone di rifugio per la fauna e la flora autoctona”, dicea Antonio Pica, segretario di Fare Verde Chieti-Pescara, “in particolare fontanili e antiche vasche rappresentano nelle aree fortemente modificate dall'azione dell'uomo gli unici bacini di acqua perenni, fondamentali per la riproduzione di tantissime specie di anfibi rari e in grado di ospitare piante estremamente localizzate in Regione”.