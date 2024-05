"Un semaforo fra la Via Verde e via Lungomare a Fossacesia per evitare incidenti": flash mob di protesta dell'associazione

Un flash mob per evidenziare la pericolosità di un incrocio particolarmente affollato nella stagione estiva e chiedere un intervento per garantire la sicurezza dei cittadini. A organizzarlo, per venerdì 17 maggio, alle ore 11, l'associazione I Trabocchi aps, che ha interessato del caso anche il comando di polizia locale e i carabinieri della stazione cittadina. L'incrocio nel mirino è quello all'intersezione fra la Via Verde e via Lungomare nord, ex stazione Fs, a Fossacesia.

"L'obiettivo principale di questa manifestazione - spiegano i promotori - è rappresentare alle autorità competenti, alla cittadinanza e agli organi di informazione la necessità urgente di adottare misure di sicurezza e prevenzione per evitare possibili incidenti dovuti alla pericolosità dell'incrocio indicato. Da almeno due anni, è risaputo che migliorare la viabilità e le vie di accesso in questa zona, inclusa l'installazione di un semaforo all'intersezione tra Via Verde e via Lungomare, è fondamentale per la sicurezza dei cittadini. Nonostante ripetute richieste da parte dei cittadini e delle associazioni, sia a livello comunale che provinciale, le autorità competenti non hanno ancora preso provvedimenti concreti per soddisfare questa richiesta".

Per affrontare queste criticità e coinvolgere tutte le istituzioni interessate, l'associazione Aps I Trabocchi ha deciso di organizzare questa manifestazione in contemporanea con l'inaugurazione di Art Bike Run 2024, importante evento internazionale promosso da Legambiente Abruzzo in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara e Gal Costa dei Trabocchi, con il sostegno di Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Fossacesia e organizzato dall’agenzia Carsa.