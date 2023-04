Terminati i lavori dell'Aca: l'incubo acqua nelle case dello Scalo dovrebbe essere finalmente finito

L'intervento previsto da Aca per migliorare l'erogazione idrica a Chieti Scalo è terminato. Da oggi, i problemi che per anni hanno afflitto i cittadini della parte bassa della città, soprattutto nelle ore notturne con l'assoluta mancanza di acqua, dovrebbero essere definitivamente risolti.

A darne notizia è la consigliera regionale Sara Marcozzi, che è anche presidente della commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica. Ieri, infatti, in città i rubinetti sono rimasti a secco a lungo. Così, la consigliera ha inviato ad Aca una richiesta di aggiornamento sui lavori in corso ed è stata informata della conclusione degli interventi. "La rete di Chieti Scalo è in pressione da questa mattina (ieri) e l'erogazione sarà a regime da domani (oggi). L'acqua dovrebbe finalmente arrivare nelle case per 24 ore al giorno. Una bella notizia per tutta la città”.

"Parliamo di interventi che dovrebbero essere risolutivi - aggiunge Marcozzi - andando a sanare una situazione inaccettabile le cui conseguenze sono pagate dai residenti della zona. Sono decenni che i teatini si ritrovano una rete colabrodo, frutto di anni di sciatteria e incuria che hanno portato a interruzioni idriche quotidiane e alla maglia nera in Italia per le perdite, con punte del 70%. Una situazione inaccettabile, che parte da ben prima del 2017, anno in cui Aca è subentrata al comune nella gestione delle reti e che, adesso, dovrebbe essere finalmente sanata”.

“La Commissione d'inchiesta sull'Emergenza Idrica in Regione Abruzzo, da me presieduta - spiega la consigliera - ha affrontato i disagi a Chieti Scalo in diverse sedute, prendendo a cuore una problematica molto grave per il territorio. Adesso che siamo arrivati al risultato, non posso che esprimere la mia soddisfazione, mantenendo comunque alta l'attenzione affinché non si ripetano i disagi del passato. Voglio ringraziare la presidente di Aca Giovanna Brandelli per la collaborazione mostrata per tutta la durata dei lavori della Commissione d'inchiesta e per la disponibilità al dialogo che, alla fine, ha portato i propri frutti, superando i controproducenti litigi e le incomprensioni del passato”, conclude Marcozzi.