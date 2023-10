Dalla Regione arrivano 200mila euro per il terzo lotto dei lavori di messa in sicurezza del torrente Appello

Dalla Regione Abruzzo arriva un finanziamento di 200mila euro per finanziare il terzo lotto dei lavori di messa in sicurezza del torrente Appello.

La richiesta era stata avanzata dal Comune di Atessa al Genio Civile regionale e alla Regione subito dopo lo straripamento dello scorso giugno in alcuni tratti del corso d’acqua. Alla cifra appena stanziata vanno aggiunti i 247 mila euro decisi dal Genio Civile per un ammontare complessivo di 447 mila euro per il terzo lotto.

Sono dunque quattro i finanziamenti (per un valore complessivo che supera un milione e 200 mila euro) ottenuti dal 2018 a oggi per il Torrente che attraversa zone popolose della nostra valle.

Commenta il sindaco Giulio Borrelli: "È una notizia che ci rallegra. Quella della messa in sicurezza del territorio è una priorità che ci ha visto impegnati fin dal momento del nostro insediamento. Il primo finanziamento regionale è stato di mezzo milione di euro. Poi se ne è aggiunto un altro di 250 mila euro. E adesso il terzo lotto di 447 mila euro dopo lo straripamento dello scorso giugno. Il nostro ringraziamento va agli amministratori e agli uffici regionali con cui, nel corso di questi anni, abbiamo condiviso il lavoro e le scelte”.