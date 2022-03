Finanziamenti al porto di Vasto, il sindaco Menna: "Necessario entrare nell’autorità portuale di Ancona"

“Il Porto di Vasto merita di entrare nell’autorità portuale di Ancona se vuole ottenere i finanziamenti”. Il sindaco Menna accoglie favorevolmente la lettera ricevuta dal Commissario Zes Abruzzo, Mauro Miccio e inviata anche al presidente della Regione , Marco Marsilio e al Commissario per la ferrovia Roma-Pescara, Vincenzo Macello con la quale chiede di dar seguito alla sottoscrizione del protocollo d’intesa riguardante l’ultimo miglio ferroviario.

"Il Porto di Vasto - prosegue Menna - essendo un porto regionale, che avendo già un Piano regolatore approvato la cui realizzazione prevede un importo di oltre 120 milioni di euro, attende, per il suo completamento, finanziamenti di natura regionale, in quanto lo Stato eroga contributi solo ed esclusivamente per i porti classificati come nazionali. Inutile sottolineare – precisa Menna - che 120 milioni di euro di investimento, per una Regione sono una cifra difficile da reperire e da impegnare per il potenziamento del porto. Pertanto si rende opportuna una strategia di investimenti diversa”.

Per il primo cittadino "è acclarato che il Porto di Vasto è un porto strategico nell’asse Adriatico per le caratteristiche che lo contraddistinguono come la vicinanza al casello autostradale, la presenza di una banchina ampia ed utilizzabile, il piano regolatore approvato, il pescaggio ampio ed in sicurezza, la vicinanza alle zone industriali più importanti d’Abruzzo e quanto altro di già noto".

Menna rimarca la "necessità di insistere con forza affinché si valuti positivamente l’opportunità di inserire il porto di Vasto all’interno dell’ambito di competenza dell’autorità portuale di Ancona, così come è già avvenuto per i porti di Ortona e Pescara, così che si possano sfruttare non solo i finanziamenti nazionali per ampliare il porto, ma anche tutte le opportunità che ne derivano dall’appartenenza ad una autorità portuale".