I finalisti del premio Strega protagonisti della prima serata di 'SquiLibri' a Francavilla al mare - FOTO

I finalisti del premio Strega protagonisti della prima serata di 'SquiLibri - Festival delle Narrazioni’, ieri a Francavilla al Mare, la fiera del libro dell'editoria indipendente tra cultura, grandi nomi della letteratura, street food.

Lo scrittore abruzzese Peppe Millanta, direttore artistico del Festival ha accolto lo Strega tour con i sette finalisti del premio Strega presenti sul palco di Francavilla al Mare in occasione dell'unica data abruzzese prima della finale che si terrà a Roma il 7 luglio. Ecco i finalisti: Mario Desiati 'Spatriati' (Einaudi), Claudio Piersanti 'Quel maledetto Vronskij' (Rizzoli) Marco Amerighi 'Randagi'(Bollati Boringhieri), Veronica Raimo 'Niente di vero'(Einaudi), Fabio Bacà,'Nova' (Adelphi), Alessandra Carati, 'E poi saremo salvi' (Mondadori), Veronica Galletta, 'Nina sull’argine' (minimum fax).

A fare gli onori di cara, al fianco di Millanta, il sindaco del Comune di Francavilla Luisa Russo, e l'assessore alla Cultura Cristina Rapino, l'assessore alla Cultura per la Regione Abruzzo Daniele D'Amario.

"Per noi è un onore ospitare a Francavilla al Mare l'unica data abruzzese del Premio Strega - spiega Millanta - ma non solo, anche tutti gli altri ospiti, testimoni, ognuno con la propria sensibilità di quegli 'squilibri' che sono alla base della filosofia del Festival: gli 'squilibri', che attraversano il nostro presente, tentano di intuire in che direzione si muoverà il nostro domani. Nel ringraziare quanti hanno appoggiato e creduto in questo Festival auguro anche buona fortuna ai finalisti del prestigioso Premio".

Tra tutti gli ospiti attesi per la serata conclusiva del festival anche Pierdante Piccioni autore di "Meno dodici" che ha ispirato doc, Maura Chiulli, Paolo Fiorucci Alessandro Scafi, Andrès Montero, Michela Marzano.