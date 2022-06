Finale nazionale di Miss Mondo Italia, Federica Memmo di Lanciano in gara per l’Abruzzo

Una bellezza di Lanciano in gara per l’Abruzzo nella finale nazionale di Miss Mondo Italia che si terrà a Gallipoli (Lei). Lei è Federica Memmo, 18 anni, modella e studentessa del 5^ anno del liceo artistico: dopo i successi di Lanciano e la vittoria nella prima finale regionale di Crecchio, per un soffio non si è aggiudicata la fascia di Miss Mondo Abruzzo nella finalissima dell’Aquila.

Ora è partita per la finale nazionale di Gallipoli dove sarà impegnata nelle varie fasi che porteranno le 120 miss giunte da tutta Italia a contendersi i vari titoli e l’ambita fascia di Miss Mondo Italia 2022 nella serata finale del 18 giugno.