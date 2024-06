Vivian Lapenna di San Salvo rappresenta l'Abruzzo alla finale nazionale di Miss Mondo: scelta fra le 25 finaliste

Sarà Vivian Lapenna, studentessa 21enne di San Salvo, a rappresentare l'Abruzzo alla finale nazionale di Miss Mondo Italia, in programma a Gallipoli (Lecce), questa domenica.

Insieme ad altre 24 finaliste nazionali, la giovane universitaria, alta 175 centimetri, cercherà di conquistare il titolo nazionale, dopo aver già convinto la giuria del concorso regionale, organizzato dalla Ok di D’Addazio in collaborazione con lo storico organizzatore Camillo Del Romano.

Lo scorso 1° giugno, in Puglia, erano arrivate 12 bellezze in rappresentanza di Abruzzo, Molise e Marche. Nel primo step, la giuria ha scelto le 50 miss da far passare alla fase successiva; non ce l'hanno fatta Ylenia Ciccocioppo, Luciana Di Cesare, Ludovica Vecchiotti, Nazareth Marzoni, Lorena Tomas, Giulia Liggieri e Lucrezia Guarino. Ad affrontare la selezione successiva, il 6 giugno, sono state Sophia Casolino, Valentina Morelli e Desireè Collini per il Molise, per l’Abruzzo Sophia Galasso e Vivian Lapenna. E proprio quest'ultimo è riuscita a strappare uno dei 25 posti in palio per la finalissima di domenica 16 giugno.

