La Regione presente al festival di Sanremo: "Grande visibilità per il nostro Abruzzo"

La Regione Abruzzo sbarca al festival di Sanremo. L’assessore regionale Pietro Quaresimale, domani, giovedì 3 febbraio, sarà ospite di Casa Sanremo in occasione di un evento dedicato all’Abruzzo.

Nel programma è prevista l’esibizione degli otto finalisti del “Premio Pigro” che rende omaggio al cantautore Ivan Graziani. Il premio nasce come rassegna di artisti che interpretano e rielaborano le canzoni del cantautore e chitarrista teramano e come concorso per nuovi talenti. Nel corso della serata sarà trasmesso inoltre un video promozionale sulla regione Abruzzo.

“Sono contento di questa straordinaria occasione per promuovere a Sanremo il nostro territorio – ha commentato l’assessore regionale Pietro Quaresimale – è un' importante vetrina per valorizzare le nostre bellezze naturali e i nostri giacimenti culturali di qualità. E lo facciamo in sinergia con il Premio Pigro che rende omaggio a Graziani: il cantautore teramano che ha raccontato attraverso le sue canzoni il nostro Abruzzo. Il festival di Sanremo – ha concluso Quaresimale – è dunque un palcoscenico nazionale ed internazionale dal quale rinnovare l’invito a visitare il nostro territorio alla ricerca e alla scoperta dei luoghi e dei sapori”.