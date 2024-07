XX festival premio Rocky Marciano: a Ripa Teatina quattro giornate tra cultura e sport

Dal 17 al 20 luglio si terrà il Festival premio Rocky Marciano, quattro giorni di appuntamenti culturali e sportivi che animeranno il borgo di Ripa Teatina.

L’evento, organizzato dall’associazione Festival Rocky Marciano di cui è presidente Gianluca Palladinetti, e sotto la direzione artistica di Dario Ricci – giornalista pluripremiato e scrittore – conta una serie di appuntamenti di prestigio.

In data 17 luglio, alle ore 21 nell'Antico Convento Francescano in Ripa, ci sarà una serata del tutto peculiare e dal grande valore socioculturale. Il festival Rocky Marciano, infatti, si apre in questo 2024 – proclamato “Anno delle Radici italiane nel mondo” - con un’anteprima dedicata al tema dell’emigrazione e degli abruzzesi diventati noti fuori regione. “Radici” è il titolo della serata in programma, condotta da Laura Di Russo e Dario Ricci con la formula del talk show: interviste, racconti e aneddoti si alterneranno a brevi esecuzioni musicali dell’Orchestra Claudio Monteverdi, diretta dal maestro Fausto Esposito. Sul palco saranno presenti Rocky Mattioli, già campione mondiale di pugilato, Dom Serafini, giornalista e scrittore italo americano originario di Giulianova, Gino Bucci, alias L’Abruzzese fuori sede; Ivan Serafini, referente di Italea Abruzzo, il progetto gestito dal Ministero degli Esteri con gruppi di lavoro in ogni regione, e Silvio Bucci, emigrato ripese di successo. Si esaminerà il fenomeno dell’emigrazione, ma ancora di più quello del “richiamo delle radici” che ogni anno porta migliaia di italo discendenti a conoscere i luoghi di origine della propria famiglia, visitando i paesi e cercando di ritrovare i documenti che attestino la nascita e i matrimoni dei progenitori. Un tema cui il ministero degli Affari Esteri rivolge una particolare attenzione in questo 2024, promuovendo iniziative per il Turismo delle Radici indirizzate agli italo-discendenti di tutto il mondo.

Il giorno successivo, dunque il 18 luglio, appuntamento sin dalle ore 19 a Ripa per lo “Sport in Piazza” a cura delle associazioni sportive locali, poi intenso appuntamento con il festival della Letteratura Sportiva. In seconda serata i protagonisti del mondo dello sport racconteranno quanto si sta facendo sul tema dei diritti delle atlete, approfondendo dunque lo stato dei lavori e le prospettive future nella tavola rotonda condotta dalla dott.ssa Francesca Di Sipo e intitolata “Avere cuore, avere cura. Atlete: diritti, tutele, opportunità”. Parteciperanno Cristina Lenardon, avvocata e campionessa di pallamano, Alessandro Marzoli, avvocato e presidente Giba, Elena Pantaleo, avvocata, campionessa mondiale di kickboxing e consigliere Coni e Maria Irene Ricci, atleta professionista di Serie A di pallavolo.

Il tema di venerdì 19 è la noble art. Una giornata indimenticabile si aprirà con il Criterium pugilato giovanile Abruzzo-Molise "Rocky Marciano" organizzato dalla Federazione Italiana Pugilistica. e con un nuovo appuntamento del Festival della Letteratura Sortiva. Ospiti della serata Rocky Mattioli, Emanuele Blandamura, Campione Europeo di pugilato con “Dentro e Fuori dal ring” e Marino Bartoletti, ormai amico di Ripa e firma che non ha bisogno di presentazioni, con “La Partita degli Dei" Gallucci di editore. A seguire le premiazioni del VIII Concorso letterario "Storie di sport" a cura della Scuola Macondo di Peppe Millanta. Questi i I finalisti: Massimiliano Ciccone di Chieti con Uno sport per disabili; Jacopo Ferri di Roma con La linea di partenza; di Roma anche Andrea Meccia con Acqua e sale e Mimmo Muolo con Il Colombiano; Pietro Rainero - La lastra di ghiaccio di Acqui Terme (Alessandria).

Sabato 20 luglio si terrà la serata conclusiva con l’edizione numero 20 del Premio dedicato al leggendario campione del mondo dei pesi massimi, che ha chiuso la carriera da imbattuto. Nei prossimi giorni verranno divulgati i nomi dei vincitori per le varie categorie (Sportivo abruzzese, Squadra dell’anno, Miglior Giovane, menzioni speciali) e per il Premio alla Carriera, di carattere nazionale.

“Siamo fieri ed orgogliosi di proporre anche quest'anno un calendario di incontri e appuntamenti di grande livello”, dicono Roberto Lucani, Sindaco di Ripa, e Marco Ricciuti, vice con delega allo sport, “proseguendo su una strada che percorriamo con soddisfazione da anni e che punta sempre più sui giovani oltre che sullo sport e sulla cultura”.