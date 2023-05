Processione religiosa ed eventi: le modifiche alla viabilità nel giorno di San Giustino

L'evento clou, il concerto gratuito di Anna Tatangelo, è in programma alla villa comunale in serata. Ma giovedì (11 maggio), la giornata del patrono San Giustino sarà caratterizzata anche dalle celebrazioni religiose oltre che dalle bancarelle che animeranno la festa.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza di tutte le manifestazioni previste, è stata emanata un'ordinanza valida per le giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 maggio che fissa divieti di sosta e di transito in diverse zone del centro città.

Il programma religioso

Le celebrazioni religiose iniziano nella giornata di mercoledì, quando alle ore 18 ci saranno i primi vespri e la concelebrazione nella cattedrale di San Giustino; a seguire, la processione presieduta da monsignor Bruno Forte. Le altre Messe in città sono sospese. La processione partirà alle ore 19 dalla cattedrale, per dirigersi verso via Pollione, piazza Valignani, corso Marrucino, via dei Domenicani, largo Barbella, via Marco Vezio Marcello, piazza Templi romani, via Priscilla, via Ravizza, via Zecca, piazza Trento e Trieste, tornando poi in corso Marrucino, via Pollione e piazza San Giustino.

Giovedì 11 maggio, alle ore 11, ci sarà la Santa Messa con i sacerdoti dell'Arcidiocesi e alle 18 la Santa Messa.

I divieti