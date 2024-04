La Cgil Chieti celebra la Festa dei lavoratori con un doppio evento a San Salvo e a Vasto: il programma completo

Una giornata di riflessione, approfondimento e proposte quella organizzata dalla Cgil di Chieti e dalla Cgil Molise per la mattinata del 1°maggio, a San Salvo Marina. Nel pomeriggio, invece, ci si sposterà a Vasto Marina, per discutere di salute e sicurezza dei lavoratori.

La festa dei lavoratori sarà vissuta attraverso due dibattiti, confronti costruttivi per affrontare le criticità del mercato del lavoro e i problemi di un territorio a cavallo tra le due regioni.

“La scelta dei luoghi non è casuale - dice Franco Spina, segretario generale Cgil Chieti – questa parte di territorio ha necessità di vivere momenti di accordi di confine tra le due regioni su temi, tra gli altri, come servizi, infrastrutture, trasporti, istruzione, sanità. Ma in particolar modo considerata l’alta incidenza del polo auotmotive, che coinvolge un indotto importante, serve una visione strategica che vada oltre i confini geografici. All’orizzonte si prospettano periodi difficili che richiedono condivisione e azioni da parte delle Istituzioni per difendere e rilanciare l’occupazione. Nel pomeriggio, invece, il focus sarà, e non potrebbe essere altrimenti, sul lavoro; bisogna capire come intervenire in maniera rapida ed efficace per tutelare al meglio la salute dai lavoratori anche attraverso il superamento del precariato e della flessibiltà”.

Leggi le notizie di ChietiToday su Whatsapp

Nell'ottica di un’azione propositiva e di stimolo verso le istituzioni, per intervenire con misure concrete a tutela di tutti, la Cgil, dal 25 aprile, ha avviato un percorso concreto: una raccolta firme per la presentazione di quattro quesiti referendari contro il precariato e per un lavoro dignitoso.

Nello specifico, si tratta di quattro domande per ridurre la precarietà e garantire più sicurezza negli appalti. Quattro proposte per smontare alcune delle leggi che hanno portato a un mondo del lavoro selvaggio, pieno di precarietà e troppo sbilanciato a favore delle imprese.

Il 1° maggio sarà possibile firmare per i quesiti referendari durante lo svolgimento dei due incontri.

Di seguito il programma completo della giornata.

San Salvo

Sviluppo sostenibile del territorio: lavoro, sicurezza, precariato, una sfida locale e nazionale.

Ore 9.30 - Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina (via Magellano, 260 G)

Saluti istituzionali:

Emanuela De Nicolis (Sindaco di San Salvo)

Interventi:

Francesco Menna (Presidente Provincia di Chieti)

Giuseppe Puchetti (Presidente Provincia di Campobasso)

Paolo De Socio (Segretario Cgil Molise)

Tiziana Magnacca (Assessore Regionale Attività Produttive)

Gianluca Cefaratti (Assessore Regionale Molise Politiche del Lavoro e del Sociale)

Raffaele Stampone (Anpi San Salvo)

Micaela Fanelli (Vice Presidente Ali Nazionale)

Alcide Massaro (Direttore Servizio di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro Asl Chieti)

Franco Spina (Segretario Cgil Chieti)

Modera la giornalista Monica Di Fabio

Ore 13:00 – Pranzo e intrattenimento musicale

Vasto Marina

Tavola rotonda su salute e sicurezza

Ore 15:00 – Piazza della Guardia Costiera

Interventi:

Franco Spina (Segretario Generale Cgil Chieti)

Beniamino Primavera (Cisl Chieti)

Tiziana Magnacca (Assessore Regionale Attività Produttive)

Modera il giornalista Paolo Di Sabatino