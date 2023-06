Ferrovia Roma-Pescara e piastra logistica di Saletti-Fossacesia: opere ferroviarie per mezzo miliardo di euro

Opere ferroviarie per mezzo miliardo di euro che incideranno nel tessuto del trasporto ferroviaro abruzzese. “Il Mit - spiega il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio - ha ufficializzato la messa a gara dei primi due lotti della ferrovia Roma - Pescara (477,5 milioni di euro), mentre già questa mattina il commissario Zes, Mauro Miccio, aveva annunciato l'appalto per la piazza logistica di Saletti - Fossacesia (24 milioni di euro). Oltre mezzo miliardo di euro in opere ferroviarie, un investimento che l'Abruzzo attendeva da almeno mezzo secolo. Si delinea finalmente una strategia complessiva di sviluppo delle infrastrutture.

La piastra logistica di Saletti - Fossacesia, infatti, è in stretto collegamento con l’interporto di Manoppello, per il quale è previsto un ulteriore intervento di 10 milioni di euro di cui si attende a breve l’aggiudicazione.

"Ringrazio il ministro Salvini e il governo Meloni che stanno mantenendo tutti gli impegni presi: la conferma del finanziamento per i primi due lotti si accompagna all'impegno ribadito nel comunicato odierna di procedere al finanziamento dell'intera tratta per lotti successivi. Analogo ringraziamento va al commissario Mauro Miccio per avere rispettato tutte le scadenze del Pnrr, avendo appaltato prima della scadenza del 30 giugno tutti e sei le opere a lui affidate”.