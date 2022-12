Coisp polizia e Cipas Abruzzo si rivolgono alle donne dopo l'ennesimo femminicidio: "Aiutateci ad aiutarvi"

"Ancora una volta siamo qui a parlare dell’ennesimo femminicidio che , purtroppo, ha visto un paese della nostra provincia teatro della vicenda. Eliana ha avuto come unica colpa quella di innamorarsi e di cedere alle lusinghe di un mostro travestito da “uomo”, con il quale, forse, lei sognava di rifarsi una vita. Quando sei dentro a queste relazioni malate ti trovi investito da una corrente che ti trascina sempre più verso il fondo e non trovi una via d’uscita perché …già perché?". Se lo chiedono Eugenio Zaccaro, segretario generale provinciale Coisp polizia e Donato Fioriti, presidente Cipas Abruzzo (Cse) dopo i drammatici fatti accaduti lunedì a Miglianico dove una mamma di 41 anni è stata ammazzata con un colpo di pistola dall'attuale compagno, già denunciato in passato.

Coisp polizia e Cipas Abruzzo vogliono ribadire l'importanza di affidarsi preventivamente alle forze dell’ordine.

"Un senso di vergogna verso i famigliari, verso i conoscenti, la paura di non farcela da sola per una sorta di dipendenza economica, il dire l’ha fatto una volta perché era nervoso ma lui non è cosi. Sono tante le motivazioni che spingono una donna a non reagire con determinazione a tali sofferenze ovattate all’interno di un ambiente famigliare malsano, dove ci sono anche i figli, vittime inconsapevoli di un “gioco” di cui non capiscono le regole ma intuiscono il finale, il più delle volte tragico" sostengono Zaccaro e Fioriti.

L'invito è ad avere il coraggio di denunciare. "Le istituzioni ci sono e sono presenti in ogni ambito per intraprendere insieme un cammino per farti risalire la china - ribadiscono Zaccaro e Fioriti - , il personale della questura, dei carabinieri, della procura della Repubblica e il centro Apha antiviolenza della città di Chieti, in sinergia comune, hanno le competenze professionali e la sensibilità per intervenire e prestare un aiuto concreto alle vittime di violenza. Per questo diventa fondamentale il nostro aiutateci ad aiutarvi”.