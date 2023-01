Si rinnova la tradizione a Fara Filiorum Petri: incendiate 18 farchie

Migliaia di persone hanno preso parte, dal pomeriggio di oggi, a Fara Filiorum Petri al rito delle Farchie, grossi fasci di canne legati con il salice che ogni contrada del piccolo centro realizza e che, una volta portate a spalla o con il supporto di mezzi motorizzati, nel piazzale antistante la chiesa di Sant'Antonio, vengono issate e incendiate fra musica, canti e balli popolari in un clima di grande partecipazione e allegria.

Le farchie rievocano il miracolo di Sant'Antonio che nel 1799 salvò il paese dall'invasione francese. All'epoca Fara era protetta da un grande querceto che si estendeva fino a coprire interamente la contrada Colli. Venendo da Bucchianico verso Guardiagrele, i francesi volevano occupare Fara ma l'apparizione di Sant'Antonio nelle vesti di un generale li fermò. Il santo intimò alle truppe di non oltrepassare la selva ed al loro diniego trasformò gli alberi in immense fiamme che scompigliarono i soldati, da allora, quel miracoloso incendio viene simbolicamente ricreato con l'incendio delle Farchie.

Il benvenuto ai tanti presenti, come riporta l'agenzia Ansa, è stato portato dal sindaco Camillo D'Onofrio, per la Regione Abruzzo dal consigliere Fabrizio Montepara, che ha ricordato l'impegno dell'ente nel sostegno a tali iniziative, e dal sindaco di Chieti Diego Ferrara con l'assessore Tiziana Della Penna. Le farchie incendiate sono complessivamente 18: di queste 15 rappresentano le contrade del piccolo centro pedemontano, tre sono state realizzate dalle scuole. Nel piazzale sono presenti due ambulanze e un mezzo e personale dei vigili del fuoco.

"Un evento catartico per la comunità di Fara, ma anche per tutta la provincia chietina e per l'Abruzzo, fra i più conosciuti e amati, che ogni anno richiama migliaia di persone - ha detto Ferrara - Una presenza per attestare vicinanza fra le nostre comunità e per onorare uno dei riti più belli e sentiti".