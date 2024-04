Famiglie sgomberate, la Regione puntalizza: "Siamo in continuo contatto con il sindaco per individuare ogni forma di sostegno"

Sono circa 40 le persone costrette a lasciare il condominio Bella Dormiente di via don Minzoni a Chieti. La nuova ordinanza di interdizione è stata firmata dal sindaco di Chieti e in merito alla situazione delle famiglie oggetto di sgombero a seguito del grave dissesto idrogeologico di questa parte del rione Santa Maria, la Regione Abruzzo, attraverso l’Agenzia regionale di Protezione civile, precisa di essere in continuo contatto con il sindaco Ferrara per individuare ogni forma di sostegno all’emergenza in corso.

In particolare, così come ribadito nei giorni scorsi attraverso contatti diretti con il sindaco e con la struttura comunale di Protezione civile, l’Agenzia regionale fa sapere di "essere in attesa, da parte del Comune, dei dati inerenti i destinatari del contributo di autonoma sistemazione (Cas) per poter erogare i relativi fondi. Analoga situazione per le famiglie che saranno ospitate provvisoriamente nelle strutture alberghiere individuate dal Comune. In merito ad altri fondi ministeriali – si legge in una nota della Regione - oltre alle somme destinate al Comune prima della dichiarazione dello stato di emergenza dell’agosto 2023, ulteriori fondi, sempre inerenti alla medesima emergenza, sono attualmente oggetto di uno specifico decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, in fase di predisposizione da parte di quest’ultimo”.