"Dopo fallimento di Teateservizi sulla riscossione tributi è stallo totale": la Uil critica l'amministrazione comunale

"La situazione della riscossione dei tributi a Chieti sta generando crescente preoccupazione. Dopo il fallimento della società partecipata Teateservizi, avvenuto oltre tre mesi fa, il servizio è in uno stato di totale stallo. Nonostante le dichiarazioni del Tribunale di Chieti, il curatore fallimentare non ha ancora ottenuto un contratto che permetta l'esercizio provvisorio delle attività. I dipendenti di Teateservizi vivono in una condizione di incertezza, senza stipendio e sostentamento economico da oltre tre mesi"

La Uil Fpl attraverso il suo segretario Marco Angelucci considera la situazione "inaccettabile e moralmente riprovevole".

il sindacato si dice scettico "portare avanti l'esercizio provvisorio, suggerendo invece una gestione diretta del servizio di riscossione tramite un’operazione di internalizzazione. Questa proposta prevede la creazione di un ufficio dedicato, utilizzando il personale di Teateservizi, che ha maturato una competenza pluriennale nel campo. Questo approccio garantirebbe continuità nelle esazioni e nei posti di lavoro.

Tuttavia, l'amministrazione comunale ha respinto questa possibilità, sostenendo che un ente in dissesto non può assumere ulteriori dipendenti".

La Uil Fpl ritiene che "con adeguata autorevolezza e competenza, l’amministrazione dovrebbe far valere la necessità e l’urgenza di questo servizio essenziale. Il prefetto su richiesta dei sindacati, ha invitato il curatore fallimentare e il sindaco a fornire dettagli sulle azioni intraprese per la gestione della riscossione dei tributi. In risposta, il Comune di Chieti ha deliberato che, a causa della paralisi della riscossione, il dirigente del settore 1° deve formalizzare un’istanza al giudice delegato per assegnare un termine al curatore.

Il curatore, Guglielmo Flacco, ha chiarito che l'esercizio provvisorio è una scelta eccezionale e inconsueta, sottolineando che l’unico contratto esistente è attualmente oggetto di impugnazione al Tar Abruzzo. Di conseguenza, il curatore ritiene improbabile che un Giudice Delegato autorizzi l’esercizio provvisorio, a causa della possibilità di annullamento del contratto".

Il sindaco Diego Ferrara ha recentemente scritto all’Autorità garante del mercato e concorrenza (Agcm) chiedendo di rinunciare al ricorso al Tar. La Uil tuttavia, ritiene che "anche un esito positivo di questa richiesta non risolverebbe le incertezze legali evidenziate dal curatore. La crisi della riscossione dei tributi potrebbe avere conseguenze disastrose, influenzando il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti comunali, le indennità degli amministratori, le liquidazioni degli appalti di servizi e il finanziamento dei servizi sociali. La Uil si opporrà a questa situazione con tutti gli strumenti legittimi di denuncia e mobilitazione disponibili".