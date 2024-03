Facebook e Instagram non funzionano: problemi di accesso sulle piattaforme social di Meta

Problemi di accesso agli account Facebook dal pomeriggio di oggi, martedì 5 marzo. Numerosissime le segnalazioni, anche in Abruzzo naturalmente, per un problema che sta impedendo migliaia e migliaia di utenti di accedere al proprio account.

In alcuni casi l'impossibilità a "loggarsi" viene motivata con un problema tecnico, in altri casi compare la scritta: "Password non corretta". C'è anche chi da mobile è riuscito a collegarsi, mentre dal computer è impossibilitato.

Problemi sono stati segnalati anche nell'accesso su Instagram.

