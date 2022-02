Expo Dubai, bilancio positivo per l'agrifood abruzzese negli Emirati: "Gettate le basi per esportare eccellenze in tutto il mondo"

“Esprimo grande apprezzamento per il proficuo e puntale lavoro che ho avuto modo di verificare di persona, fin qui svolto da parte della Regione Abruzzo e di Arap. Lavoro che accrescerà sicuramente le possibilità di internazionalizzazione dei nostri imprenditori che potranno, con diversi e innovativi strumenti, affacciarsi sui mercati collegati al grande hub commerciale che rappresenta Dubai”.

Così il presidente del consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, partecipando alla giornata conclusiva di “Abruzzo sostenibile nell'agrifood”, che per tutta la settimana ha tenuto banco all’Expo 2020 di Dubai.

Oltre a Sospiri, sono intervenuti il vice presidente vicario del consiglio regionale, Roberto Santangelo, il capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo, e il presidente dell’Arap, Giuseppe Savini.

La missione è stata fortemente voluta e promossa dalla Regione Abruzzo e curata, nel ruolo di braccio operativo, dall'Azienda regionale attività produttive (Arap): nella vetrina mondiale sono state presentate al mondo circa 120 eccellenze enogastronomiche prodotte da 22 imprese regionali, “con l’obiettivo di conquistare nuovi mercati, e favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta del comparto”.

Nella giornata di ieri, gli imprenditori abruzzesi hanno incontrato importatori su scala mondiale “anticipando un nuovo concetto di internazionalizzazione che Arap comunque ha già avviato preparando la ‘spedizione’ ad Expo”, ha spiegato Romeo Ciammaichella, responsabile delegazione a Dubai dell’Arap.

“Intorno alle eccellenze abruzzesi - ha detto il direttore generale di Arap, Antonio Morgante - c’è stata grande curiosità e interesse, sicuramente presentazioni e contatti e il risalto sui media locali e sui social, attraverso l’impegno di diversi influencer mobilitati per le diverse occasioni nei cinque giorni di eventi, daranno risultati. Olio, vino, pasta, pizza, tartufo e zafferano i prodotti più apprezzati e per i quali si sono gettate le basi per prossime esportazioni”.

Al termine degli eventi, gli imprenditori delle 11 imprese presenti e la delegazione della Regione, dopo un tour de force durato una settimana, si sono ritrovati in un conviviale nel primo momento in cui hanno potuto tirare il fiato, rilassarsi e stilare i primi bilanci della missione.