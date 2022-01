Expo 2020: Il ballerino lancianese Jacopo Paone scelto a Dubai per lo spettacolo “Why? The musical”

Il ballerino Jacopo Paone scelto a Dubai per lo spettacolo “why? The musical”. A Dubai per Expo 2020 sarà presente anche il giovane ballerino professionista di breakdance lancianese nel musical diretto dal regista con le musiche del premio Oscar A.R. Rahman.

Lo spettacolo coinvolge un cast internazionale di circa cento performer e narra la storia di una giovane ragazza curiosa e di un vecchio saggio che la accompagna in un viaggio pieno di meraviglie che mette in mostra le diversità nel mondo.

Paone porta con sé il suo orgoglio abruzzese e la voglia di continuare a vivere d'arte anche in questo periodo difficile dovuto al Covid-19.