Eventi climatici estremi: l'Abruzzo è tra le sei regioni con la mortalità più alta

L'Abruzzo è tra le sei regioni più a rischio per quanto riguarda gli eventi estremi. Sono i risultati di uno studio Enea, citato dall'agenzia Adnkronos, pubblicato sulla rivista "Safety in Extreme Enviroment" che ha permesso di identificare le aree nel Paese a più rischio di mortalità a causa di eventi drammatici che dal 2003 al 2020 hanno causato complessivamente 378 decessi, di cui 321 per frane e valanghe, 28 per tempeste e 29 per inondazioni.

Prima dell'Abruzzo, dove i decessi sono stati 24 in 12 comuni, ci sono il Trentino Alto Adige (73 decessi e 44 comuni), la Lombardia (55 decessi e 44 comuni), la Sicilia (35 decessi e 10 comuni), il Piemonte (34 decessi e 28 comuni) e il Veneto (29 decessi e 23 comuni) e Abruzzo (24 decessi e 12 comuni). Alto numero di comuni a rischio riscontrato anche in Emilia-Romagna (12), Calabria (10) e Liguria (10). Tra le regioni ad alto rischio c’è anche la Val d’Aosta con 8 decessi, un numero elevato se si tiene conto degli abitanti complessivi.

“La mortalità è l’unico indicatore sanitario immediatamente disponibile per tutti i comuni italiani e la banca dati epidemiologica dell’Enea consente di effettuare studi sull’intero territorio nazionale utilizzando la mortalità per causa come indicatore di impatto”, spiega Raffaella Uccelli, ricercatrice del laboratorio Enea salute e ambiente e coautrice dello studio insieme alla collega Claudia Dalmastri.

Dallo studio emerge inoltre che circa il 50% dei 247 comuni italiani con almeno un decesso è costituito da centri montani o poco abitati, dove il rischio di mortalità associata a eventi meteo-idrogeologici estremi potrebbe essere connesso alla loro fragilità intrinseca e alle difficoltà degli interventi di soccorso. “A livello demografico - aggiunge Dalmastri - le vittime sono state 297 uomini e 81 donne. La ragione di questa disparità fra i sessi potrebbe essere collegata, almeno in parte, a diversi stili di vita, alle attività svolte, agli spostamenti casa-lavoro e ai tempi diversi trascorsi all’aperto”.

Nel nostro Paese, rileva ancora Enea, oltre il 90% dei comuni e oltre 8 milioni di abitanti sono a rischio a causa di eventi climatici estremi, in particolare frane (1,3 milioni di abitanti) e inondazioni (6,9 milioni di abitanti). Da gennaio a maggio 2023, si sono verificati 122 eventi meteorologici estremi rispetto ai 52 registrati nello stesso periodo del 2022 (più 135 per cento-dati Legambiente 2023) e le regioni più colpite sono state Emilia-Romagna, Sicilia, Piemonte, Lazio, Lombardia, Toscana. Tutte queste aree, eccetto il Lazio, sono state identificate come a rischio anche nello studio Enea.