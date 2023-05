Un fotografo di Torrevecchia Teatina al salone del libro di Torino

Il giovane fotografo Emanuele D’Ancona di Torrevecchia Teatina sarà ospite del Salone internazionale del libro di Torino.

Sabato 20 maggio D’Ancona presenterà "En Camino”: un libro di fotografia che rappresenta il suo viaggio personale sul percorso di Santiago di Compostela. Attraverso la fotografia in bianco e nero, l'autore ha catturato l'essenza dei luoghi e delle persone che ha incontrato durante il suo viaggio, offrendo al lettore una visione intima e profonda di questo percorso spirituale. Il libro è anche un racconto di una ricerca personale.

L’appuntamento è alle ore 11.15 nello stand Edisu Piemonte nel Padiglione 2 del Lingotto Fiere di Torino.

Emanuele D’Ancona è nato a Chieti nel 1992, ha una formazione come scenografo ed è laureato all’università di Architettura Iuav di Venezia. Ha esposto i suoi progetti fotografici nella galleria “Imagoars” di Venezia nel 2018, alla “Locanda del Poeta” di Collalto Sabino (Rieti) nel 2021 e per il premio internazionale Gianni di Venanzo 2022 a Teramo, nel contest “Le Emozioni Fotografiche”, vincendo il premio per la “Migliore foto in bianco e nero”. Le sue fotografie di reportage sono presenti in due cataloghi accademici della ricercatrice Lia Wei, “Lithic Impression: from stone to ink on paper” (2018) e “Lithic Impression II” (2019).

Il progetto "En Camino" è attualmente in mostra per Fotografia Europea Off 2023 a Reggio Emilia, fino all’11 giugno 2023, con la curatela di Luigi Borettini che firma anche la prefazione del libro.