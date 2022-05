Anche l'editore abruzzese Masciulli al "Salone del libro" di Torino, con lui anche Pingitore e Perrotta

Anche l'editore abruzzese Alessio Masciulli partecipa alla XXXIV edizione del "Salone internazionale del libro" a Torino, dal 19 al 23 maggio.

Con lui, nel padiglione 3, il maestro Pier Francesco Pingitore, l'attore Federico Perrotta (Uao Spettacoli), i giornalisti Luca Pompei e Sergio Mancini; inoltre Alessia Poliandri, Alfredo Scogna, Andrea Buccella, Andrea Piermattei, Andrea Verrocchio, Annalisa Marzola, Antonella Polenta, Cesira Donatelli, Claudia La Capruccia, Claudio Pepe, Cristiana Antonelli.

"Quest'anno - spiega Masciulli - abbiamo deciso di partecipare al Salone di Torino e dunque essere presenti anche ad iniziative più ampie, per testimoniare non solo la nostra passione per i libri, ma anche per raccontare un pò del nostro Abruzzo infatti porteremo il "Cammino Letterario" che simbolicamente partirà proprio da Torino e girerà tutta l'Italia con una serie di iniziative nei week end in particolare, ed il cuore del nostro 'cammino in compagnia dei libri' ci sarà a luglio".

Parteciperanno inoltre Tiziana Iozzi e le 13 donne che hanno collaborato al famoso ormai "Amati o Amàti, questione di accento", Danilo Angelucci, infermiere da poco rientrato da un'importantissima presentazione a Brindisi che ha commosso in molti, Serena Giampietro e Danielaide, Eliana Collu, Filippo Guidi, Francesca Lupone, Germano Chiaverini, il giornalista Rai Gianni Maritati, Giorgio Napoletano, Giovanna Ferri, Luca Ori, Lucia Di Folca, Marco Di Lillo, Marco Labonia, Maria Corsi, Marida De Vita.

Ed inoltre il travolgente attore Massimiliano Elia, Michelangelo Maggiulli, Michele Marino, Mirta Basilisco, Mizar Specchio, Paola Costanzo, Rosa Pierro, Sabrina Galli, Silvia Elena Di Donato e Tiziana Di Ruscio.

Tra gli autori esterni alla Masciulli Edizioni ci saranno Roberta Rubino, Tiberio Olga, Marcello Di Muzio, Alessandra Puca.

"Sarà un momento particolare, un tuffo nel mondo che mi rappresenta da sempre, e sarò affiancato da persone speciali che hanno lavorato con me nell'organizzazione di questa partenza. L'Abruzzo – conclude Masciulli - nelle iniziative importanti è sempre in prima fila".