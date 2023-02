Il primo ministro dell’Albania Edi Rama inaugura l’anno accademico, la d’Annunzio attende un rappresentante del governo Meloni

L’università d’Annunzio si prepara ad accogliere il primo ministro dell’Albania Edi Rama che martedì 28 febbraio sarà l'ospite d'onore dell'inaugurazione dell’anno accademico. A lui quest’anno il rettore Sergio Caputi, nella cerimonia che segnerà anche la fine del suo attuale mandato, consegnerà l'ordine della Minerva: l’onorificenza che viene assegnata dall'Ateneo a importanti personalità della scienza, della cultura e dell’economia.

“Quest’anno abbiamo pensato di conferire tale onorificenza al primo ministro dell’Albania come segno di riconoscenza per l’aiuto fornito all’Italia durante l’emergenza Covid. Saranno presenti anche diversi ministri albanesi. L’iniziativa è stata un segno importante di vicinanza al nostro Paese. L’Albania non ha mandato aiuti alla nostra università ma alla nostra nazione – sottolinea il rettore dell’Ud’A – e per questo mi aspetto che il 28 febbraio arrivi anche qualcuno del governo centrale ad accogliere questa rappresentanza importante che da Tirana atterrerà nell’aeroporto d’Abruzzo”. Tuttavia, come riferito dallo stesso Caputi e dal direttore generale della d’Annunzio Giovanni Cucullo, alle comunicazioni inviate alle segreterie dei vari esponenti del governo Meloni non sono ancora seguite risposte.

Sarebbe una delusione non vedere arrivare in Abruzzo martedì prossimo alcun rappresentante del governo centrale a ringraziare il governo albanese. Dall’Ateneo di Chieti-Pescara l'augurio è che nelle prossime ore arrivi qualche conferma. “Ritengo sia corretto presentarsi. L’Albania ha un’altissima opinione del nostro paese e credo che questo gesto sia un ulteriore attestato di stima” dice ancora Sergio Caputi sottolineando anche i rapporti di collaborazione che l’Ateneo ha instaurato nel corso degli ultimi vent’anni. Motivo per il quale durante la cerimonia di martedì prossimo il professor Arben Gjata, rettore dell’università medica di Tirana, sarà nominato membro onorario del corpo accademico.

D’altronde è forte è il rapporto di collaborazione dell’Ateneo di Chieti-Pescara con i Balcani: uno scambio iniziato nel 2001, sulla Chirurgia, quando Sergio Caputi era direttore di dipartimento, esplicitato attraverso la pubblicazione di bandi congiunti, di dottorati, Erasmus e borse di studio erogate agli studenti provenienti da questi Paesi e che oggi giunge alla sua naturale evoluzione.

"Il giorno dell’inaugurazione dell’anno accademico – annuncia Caputi - firmeremo un accordo di collaborazione sullo sport e partiremo con delle lauree congiunte a doppio titolo. Quello che ha favorito gli scambi è stata la determinazione dell’aeroporto d'Abruzzo e della Regione che hanno ripristinato i voli diretti con l’Albania (Tirana): sicuramente un volano importante per il quale ringrazio il presidente Saga Catone e il presidente della giunta regionale Marsilio”.

“Il governo albanese sarà qui presente e la comunità della d’Annunzio è pronta a fare gli onori di casa – rimarca il direttore Cucullo - per non dimenticare quello che l’Albania ha fatto. Questo evento potrebbe rappresentare il sigillo di quel famoso ponte verso i Balcani che si esprime attraverso una vicinanza concreta e non soltanto sulla carta geografica. Siamo pronti ad accogliere i maggiori rappresentanti di questa comunità così importante adesso per noi e speriamo che da Roma si presenti qualcuno in aeroporto quel giorno”.

Quella del 28 febbraio sarà anche l’ultima inaugurazione di un anno accademico da rettore per Sergio Caputi: il suo mandato, iniziato nel 2017 si concluderà il prossimo 6 giugno. "La faccio con gioia - commenta - perché abbiamo attraversato sei anni davvero complicati, sia dal punto di vista giudiziario, poi con il Covid, il caro energia. Non sono stati anni semplici, ma devo dire che l’università ha saputo reagire bene a tutto questo portando risultati positivi in termini di iscrizioni, bilancio economico. Sono molto contento di aver espletato questo mandato”.

La cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2022/23 dell’università d’Annunzio è in programma martedì prossimo, dalle ore 16, nell’auditorium del Rettorato, in via dei Vestini. Interverranno il rettore dell'Ud'A Sergio Caputi, il professor Roberto Martino in rappresentanza dei docenti con una lectio magistralis su “diritto e processo di fronte all’emergenza”, la dottoressa Franca Marsili per il personale amministrativo e tecnico e la dottoressa Carmela Santulli in rappresentanza degli studenti. È prevista anche l'esibizione del coro di Ateneo. E naturalmente ci saranno il primo ministro della repubblica di Albania e il rettore dell'università medica di Tirana.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming per consentire a tutti gli studenti e alle loro famiglie di assistere all’evento da remoto.