Carrozzine, sdraio, frigo e scaldabiberon donati alla Pediatria di Chieti

Donazione al reparto pediatrico dell’ospedale di Chieti da parte Onlus Ruralità & Solidarietà Ets, promossa da Cia-Agricoltori italiani Abruzzo. Ieri la consegna di due carrozzine per il trasporto dei bambini, quattro sedie sdraio per l’assistenza dei familiari, un frigo per la conservazione dei medicinali, una bilancia pesa neonato e uno scalda biberon. Il materiale è stato donato mediante una raccolta fondi in collaborazione con la società sportiva Dads Virtus Basket di Montesilvano, con il coinvolgimento dei ragazzi partecipanti al torneo Zito 3x3 tenutosi l’anno scorso.

“Le donazioni laiche da parte di enti e associazioni sono linfa vitale che consentono una migliore funzionalità del nostro reparto – ha detto il professor Francesco Chiarelli, direttore del reparto - ringraziamo la Onlus Ruralità & Solidarietà Ets e la Società sportiva Dads Virtus Basket per la sensibilità dimostrata e ci auguriamo di continuare a collaborare sulla strada della solidarietà”.