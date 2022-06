Donazione degli organi: crescono i "sì" a Fossacesia

Crescono i sì alla donazione degli organi fra i cittadini di Fossacesia.

?Un dato in continua crescita, che dimostra come la solidarietà sia alta? afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio diffondendo i dati relativi al numero dei cittadini che hanno rilasciato presso il Comune la volontà di donare organi. Una volontà che in molti hanno espresso al momento della richiesta della carta elettronica, che dal 2016 viene rilasciata presso l?Ufficio Anagrafe comunale. Da quell?anno in poi, in cui in i primi 41 diedero il consenso, la percentuale è stata sempre buona: nel 2017 sono stati 58 i cittadini favorevoli; nel 2018, 187; nel 2019, 168; nel 2020, 147; nel 2021 275; a maggio 2022, 102.

?Il nuovo documento di riconoscimento rappresenta non solo un'innovazione dal punto di vista tecnologico, ma anche un percorso culturale e di sensibilizzazione su tematiche importanti. Indicando la volontà di donare i propri organi, diamo così speranza a quelle persone in attesa di trapianto, salvando la vita altrui" aggiunge il sindaco Enrico Di Giuseppantonio evidenxiando che "la percentuale di consensi registrati, se raffrontata al numero degli abitanti della città, è alta".

Con questi dati Fossacesia si conferma tra le città più solidali dell'Abruzzo.