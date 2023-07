Torna l'iniziativa "Dona la spesa": solidarietà per gli animali abbandonati

La solidarietà protagonista nei negozi di Coop Alleanza 3.0 con “Dona la spesa”, l’iniziativa della Cooperativa per la raccolta di prodotti che il 15 luglio sarà rivolta agli animali abbandonati e in difficoltà. L’appuntamento del 15 luglio si terrà all’ipercoop Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino.

All’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle associazioni ed enti aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Si potranno donare scatolame, mangimi, croccantini, lettiere igieniche, antiparassitari e accessori.

La raccolta è organizzata con circa 170 realtà su tutto il territorio in cui è presente Coop Alleanza 3.0, che compongono la rete di volontariato e le istituzioni locali, impegnate per la cura e la nutrizione degli animali abbandonati. La raccolta avverrà col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione.

Questa iniziativa nel 2022 ha permesso di raccogliere negli oltre 200 negozi partecipanti quasi 60 tonnellate di prodotti per animali che sono state distribuite fra le oltre 163 associazioni coinvolte.