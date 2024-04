Divieto di sosta nella stazione del Porto di Vasto ad aprile: ecco le date

Il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo ha reso noto che da lunedì 8 aprile a venerdì 19 aprile sarà sospesa la circolazione ferroviaria per la tratta San Vito - Lanciano/ Termoli, e per garantire il servizio di trasporto ferroviario saranno posti in essere dei collegamenti sostitutivi con degli autobus.

A tal fine il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo per consentire ai mezzi di poter effettuare le manovre in sicurezza ha stabilito di inibire la piazzola di sosta della Stazione del Porto di Vasto lungo la Strada Statale 16 Adriatica al chilometro 510.