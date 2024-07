Chieti fra i comuni peggiori d'Italia per dispersione idrica: al secondo posto nella classifica nazionale

Chieti è fra i comuni peggiori d'Italia per dispersione idrica insieme all’Aquila, posizionandosi rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica italiana dei territori in cui si disperde più acqua potabile. Lo riporta anche uno studio di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, che torna a lanciare l’allarme per imprese e cittadini.

In particolare a Chieti si perde nelle reti il 70,4% dell’acqua immessa, mentre all’Aquila il 68,9%. Peggio dei due comuni abruzzesi fa solo Potenza, con il 71% di perdite. L’Abruzzo, inoltre, è la seconda regione italiana con il dato peggiore: 62,5% di perdite, contro una media nazionale del 42,4%.

In Abruzzo, rileva il centro studi di Confartigianato, sono 1.312 le imprese artigiane che operano nei comparti manifatturieri con la maggiore intensità di utilizzo dell'acqua, a rischio emergenza a causa della situazione attuale; danno lavoro a 4.045 addetti. Del totale, 411 imprese sono nel Chietino (1.270 addetti), 251 nell'Aquilano (614 addetti), 356 nel Teramano (1.274 addetti) e 294 nel Pescarese (887 addetti). Non volendosi soffermare solo sull'artigianato, in Abruzzo nel complesso sono 2.467 le imprese operanti nei settori con la maggiore intensità di utilizzo dell’acqua, per un totale di 28.814 addetti: 819 imprese sono nel Chietino (11.236 addetti), 413 nell'Aquilano (2.122 addetti), 737 nel Teramano (8.329 addetti) e 498 nel Pescarese (5.128 addetti).

Questa mattina intanto l'associazione ha partecipato al confronto sul tema dell'emergenza idrica con l'Aca e l'Ersi al Comune di Pescara. Per Confartigianato Chieti L'Aquila era presente il presidente della categoria Commercio, Niki Sprecacenere che ha rappresentato le istanze degi utenti teatini e dei colleghi. "Sappiamo che c'è un'emergenza idrica che prescinde dal sistema di gestione, anche se dopo anni di allarmi e proclami non abbiamo visto interventi significativi - ha affermato - Ciò per cui siamo profondamente amareggiati è che settimanalmente viene pubblicato un calendario delle chiusure o delle riduzioni di erogazione, ma puntualmente questo calendario non viene rispettato. Ci sono famiglie che rimangono senz'acqua anche per 24 ore. Il mancato rispetto del calendario a nostro avviso rischia addirittura di generare un consumo maggiore di acqua nei pochi momenti in cui l'erogazione è regolare. I disservizi sono gravissimi e le persone sono disperate".

“Lo diciamo ormai da tempo, ma nulla cambia - il commento del presidente di Confartigianato Chieti L'Aquila, Camillo Saraullo, e il direttore generale, Daniele Giangiulli - I numeri parlano chiaro: ci troviamo di fronte a reti colabrodo e ci attendono settimane difficilissime di emergenza idrica, che rischiano di mettere in ginocchio le imprese e di generare gravi disagi per le famiglie. I dati fotografano l'inadeguatezza del sistema idrico abruzzese, che di efficiente ha ben poco, nonostante i costi alti sostenuti da utenti e imprese. Se è vero che la risorsa idrica sarà sempre meno disponibile, è inaccettabile che in Abruzzo le perdite riguardino più della metà dell’acqua immessa in rete. Èindispensabile trovare una volta per tutte una soluzione. Agli utenti viene chiesto di ridurre, laddove possibile, i consumi. Siamo disposti a collaborare per sensibilizzare in tal senso, ma i cittadini, gli artigiani e il mondo produttivo abruzzese - concludono Saraullo e Giangiulli - meritano un sistema idrico efficiente e moderno".