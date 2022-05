Nomine pastorali nella diocesi Chieti-Vasto: nuovo parroco nella cattedrale di San Giustino

Nel giorno della festa del Patrono di Chieti, l’arcivescovo monsignor Bruno Forte ha annunciato le nuove nomine pastorali all’interno della diocesi di Chieti-Vasto: entreranno in vigore dal 1° agosto 2022, fatta salva la possibilità di modifiche.

In città monsignor Nerio Di Sipio, per motivi di età e di salute, diventa parroco emerito della cattedrale di San Giustino e direttore emerito della Casa del Clero, al suo posto mons. Fabio larlori, vicario per la Vita Consacrata, che lascia la parrocchia dell’Immacolata Concezione a San Vito Chietino e succede quindi a don Nerio quale parroco e rettore della chiesa cattedrale e direttore della Casa del Clero. Don Gianni Di Felice, originario di Chieti, attualmente incardinato a Macerata e finora missionario in Cina, dove non gli è consentito rientrare, diventa vicario cooperatore nella Parrocchia di San Rocco a Torrevecchia Teatina, in aiuto al parroco don Nicolino Santilli e accompagnerà le comunità neocatecumenali nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Chieti.

Mons. Mario Pagan, della parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo a San Salvo Marina, lascia per ragioni di età: gli succede don Ambrosius Petroni, della diocesi di Tuticorin, mentre Don Beniamino Di Renzo, Parroco di San Nicola a San Salvo, avrà la rappresentanza legale e accompagnerà l’inserimento pastorale del presbitero ospite. A Vasto don Gianfranco Travaglini , lascia la concattedrale di San Giuseppe per assumere l’incarico di educatore nel Seminario regionale di Chieti: subentra al suo posto come parroco don Luca Corazzari; don Simone Calabria invece lascia le parrocchie del SS.mo Salvatore di Fresagrandinaria e di Santa Maria Assunta di Lentella e diventa parroco dell’Immacolata Concezione a San Vito; don Giovanni Boezzi diventa vicario cooperatore della parrocchia dei Santi Angeli Custodi a Francavilla al Mare in aiuto al parroco don Andrea Sciascia; don Joseph Xavier Raj Savarumuthu della diocesi di Tuticorin gemellata con la nostra, lascia il servizio di vicario cooperatore della parrocchia di San Paolo Apostolo a Vasto per assumere la guida pastorale delle parrocchie del SS.mo Salvatore a Fresagrandinaria e di Santa Maria Assunta a Lentella, che don Simone Calabria lascia per trasferimento a San Vito Chietino.

E ancora: don Claudio Cieri, parroco della Parrocchia del SS.mo Salvatore di Fara Filiorum Petri e di quella di San Lorenzo Martire a Rapino, avrà come vicario cooperatore a Rapino don Shelly Ambrose, della diocesi di Kuzhithurai nel Tamil Nadu in India.

Don Giuseppe Petrongolo si è dimesso da parroco della parrocchia di San Giovanni Evangelista a San Giovanni Teatino: gli succede mons. Massimo D’Angelo, che resta anche parroco della parrocchia di San Rocco a Sambuceto; don Ignazio Amaladas della diocesi di Tuticorin ritorna in India e prende il suo posto nel guidare la parrocchia del Santissimo Salvatore a Civitella Messer Raimondo don Joseph Arul Sahayam, al quale continua ad essere affidata anche la parrocchia di San Nicola di Bari a Taranta Peligna; don Daniele Di Michele, sacerdote novello, va come vicario cooperatore nella parrocchia di San Paolo a Vasto in aiuto a don Gianni Sciorra.

Diventa vicario nella parrocchia di Sant’Agostino a Chieti don Giuseppe De Vivo, in aiuto al mons. Michelangelo Tumini, lasciando la parrocchia di San Biagio a Vacri che al suo posto avrà don Antonio Santoleri.

Don Jegadeesh Jerald assumerà la guida pastorale della parrocchia di Santa Maria Assunta a Giuliano Teatino, che don Antonio Santoleri lascia; don Elson Jerald Mathavadiyan, che sarà ordinato sacerdote il 2 ottobre prossimo per la diocesi di Tuticorin, guiderà infine dal 1° novembre 2022 la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano a Roccascalegna, attualmente affidata a don Charles Iruthayarai, il quale continuerà a guidare la parrocchia di Santa Maria e San Valentino a Gessopalena.