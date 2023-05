Le dimore storiche aprono le loro porte: visite gratuite a Chieti e in Abruzzo

Domenica 21 maggio si terrà la XIII giornata nazionale Adsi – Associazione Dimore Storiche Italiane – e in questa occasione saranno aperte in tutta Italia 500 luoghi esclusivi tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini e tanto altro. Questi saranno disponibili per visite gratuite, così da potersi immergere nella storia del nostro Paese.

Sono molti i luoghi storici in Abruzzo che apriranno in esclusiva le loro porte ai visitatori e molti di questi si trovano in provincia di Chieti.

Sono:

Il convento Michetti a Francavilla al Mare

Il Palazzo Mayer a Fossacesia

Il Palazzo Tilli a Casoli

Saranno poi visitabili altre dimore storiche in tutto l’Abruzzo, come Palazzo Ciarocca a Santo Stefano di Sessanio, Palazzo Sipari a Pescasseroli e Palazzo De Fabritiis a Rosciano ma anche Casa D’Egidio a Teramo e Villa Rossi a Silvi. A queste dimore se ne aggiungono altre che apriranno le loro porte domenica 21 maggio. Potete consultare la lista completa e prenotare la vostra visita a questo link.